Sofía Cristo se desvincula de su hermano y le desea lo mejor

MADRID, 20 (CHANCE)

Tras asegurar en 'Supervivientes 2024' asegurando que no le importaría tener una conversación con su hermana e intentar arreglar las diferencias que han surgido entre ellos en los últimos meses, Sofía Cristo se mostraba discreta y no desvelaba qué le habían parecido estas palabras.

Sin embargo, esta semana Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la dj y nos ha confesado, de manera tajante, que "no quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano".

La hija de Bárbara Rey desea que se la desvincule "absolutamente de todo" porque "no tengo ganas de verdad", pero sí "le deseo lo mejor porque es mi hermano, le deseo que haga un buen concurso y que le vaya bien en la vida".

Sofía nos comentaba que "su concurso me da igual, me da exactamente igual lo que haga y no quiero tener nada más que ver con esta historia. Entiendo que mi madre le apoye, yo también le deseo absolutamente lo mejor porque es mi hermano y le quiero obviamente, pero es que yo no tengo nada que ver".

De esta manera, la dj dejaba claro que se quiere desvincular porque "estoy haciendo mi vida, hago mi carrera, estoy centrada en el trabajo, centrada en la gente que me quiere bien y yo quiero bien. Y te hago estas declaraciones porque realmente os pido por favor que me dejéis tranquila en este aspecto porque no quiero hablar de mi hermano".

Rotunda y concisa, Sofía terminaba sus declaraciones aclarando que él "está haciendo su concurso, yo estoy haciendo el mío que estoy en 'Baila como puedas' que estoy bailando mucho, estoy en Espejo Público y por favor no me relacionéis más con mi hermano porque no tengo absolutamente nada que ver con él, no nos parecemos en nada".

Además, aprovechaba para aclarar que "no sé si va a haber una reconciliación y no sé si va a ver una reconciliación. A lo mejor con los años la hay pero ahora mismo no la va a haber".

En cuanto a su sobrina, concluía que le encantaría tener relación, pero ahora mismo no es posible: "Lo podría ser si la pudiera ver, pero como para verla tengo que pasar por mi hermano pues es muy probable que no la pueda ver".