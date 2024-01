Sofía Cristo estalla tras las informaciones que ponen en duda a su madre: "Está en tratamiento por depresión"

MADRID, 18 (CHANCE)

Bárbara Rey reaparecía este martes en el cumpleaños de Eduardo Navarrete, donde no dudaba en subirse al escenario y deleitar a los invitados cantando y bailando como la vedette que es su tema más icónico, 'Marionetas de cartón'. Unas imágenes en las que se le veía tan pletórica que no son pocos los que pensaron que la artista había pasado página tras las durísimas declaraciones que su hijo Ángel Cristo Jr hizo en '¡De viernes!' sobre ella hace varias semanas.

Algo que este jueves ha querido desmentir Sofía Cristo en 'Espejo público', asegurando que no entiende que se "cuestione" a su madre por haber bailado en la fiesta del diseñador cuando, como ha dejado claro es una persona "enferma y mayor": "Mi madre está en tratamiento por una depresión e hizo un esfuerzo tremendo el otro día" ha afirmado dolida.

"No entiendo que se siga hablando con esa falta de respeto sobre mi madre. Todo aquel que calumnie a mi madre y a mí lo estamos demandando y quien se lo tome a broma, estupendo, porque esa persona va a tener que trabajar el resto de su vida para nosotras" ha advertido.

Además, Sofía ha lanzado un dardo a su hermano, con el que su relación continúa completamente rota y del que no quiere saber nada. "Mi hermano tiene la misma cara de Ángel que tenía mi padre. Hago esta comparación porque somos familia, tenemos genética" ha deslizado comparándolo con el domador sin decir nada más.

Aunque no ha querido entrar en su guerra familiar, sí ha revelado que "desde que ha pasado todo esto, mmadre se ha puesto en manos de profesionales" y ella, aunque tiene "días muy complicados y días de mierda en los que no me quiero levantar de la cama", tiene la "mente más fuerte" que la vedette.

"Una persona que tiene depresión no tiene por qué estar todo el día em la cama. Navarrete es muy fan de mi madre y la llevé como sorpresa. Mi madre está intentando salir del pozo y se subió al escenario como terapia, no tiene que encerrarse en casa. Mi madre no se merece esto" ha asegurado indignada.

Sofía también ha revelado que tanto a ella como a Bárbara les han ofrecido "cheques en blanco" para hablar de Ángel pero ha dejado claro que no lo van a hacer: "No tengo esa necesidad. En un momento de arranque se me puede ir la olla y decir no puedo más porque son muchas mentiras, pero tengo tanta paz conmigo misma que me ha enseñado la vida a lo que no quiero volver".