Sofía Cristo, harta de todas las polémicas de su madre

MADRID, 27 (CHANCE)

Después de ponerse en duda la depresión que Bárbara Rey está pasando por todo el revuelo mediático que se ha originado entorno a ella tras las declaraciones que su hijo, Ángel Cristo Jr, hizo en '¡De viernes!' sobre ella y su hija, Sofía Cristo... la vedette está de nuevo en el punto de mira.

Unas imágenes en un bingo de Marbella con una amiga la han puesto de nuevo en la palestra mediática al discutir, supuestamente, con el personal de la sala y llamarles sinvergüenzas. Sin embargo, tanto Bárbara como su hija han negado la mayor.

Este viernes, Sofía hablaba en 'Espejo Público' sobre este suceso, asegurando que a su madre no le habían echado del bingo y que no había tenido ningún problema... pero reconocía que la vedette habría recaído en su ludopatía: "Está en un proceso terapéutico bastante complicado, y si su vía de escape en un momento dado es irse allí sabiendo sus antecedentes con el juego, creo que es una alarma que quiere decir que ahora mismo no está bien. Está con depresión y es un desahogo para ella".

Además, Bárbara entraba por teléfono en el programa y confesaba que "no tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme, y no creo que sea tema de comentar en ninguna televisión".

Tras estas declaraciones, Sofía abandonaba las instalaciones de Antena Tres y guardaba silencio tras desvelar que está sobrepasada por todo lo que rodea a su madre: "Hasta luego, gracias". La dj no quiso comentar nada acerca de esta nueva polémica que azota de nuevo a su familia.