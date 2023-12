Sofía Cristo ni confirma ni desmiente que su madre haya demandado a su hermano

MADRID, 13 (CHANCE)

Tras rumores continuos de que Bárbara Rey podría tomar medidas legales contra su hijo, Ángel Cristo Jr, esta mañana nos hemos despertado con ella en la portada de la revista Semana. La vedette ha sido vista acudiendo a un despacho de abogados y parecer que ya habría demandado a su hijo... una información que se ha publicado en exclusiva y que va a suponer un revuelo mediático.

Hace tan solo unos minutos, hemos podido hablar con Sofía Cristo y preguntarle sobre esta información y lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer cansada de la polémica que se ha creado entorno a las palabras de su hermano y, sobre todo, de la situación tan complicada que está viviendo su madre.

Ante la publicación de que su madre ha demandado finalmente a su hermano, Sofía no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia alegando que "no he visto nada". La dj ha evitado aclarar si acompañó a su madre al despacho de abogados para tramitar la denuncia: "Es que no quiero hablar nada ya os lo he dicho".

Lo que sí que nos ha confirmado Sofía es que no está pasando por un buen momento con esta situación: "Es muy dura, muy dura"... aunque a pesar de a dureza, la dj no pierde la sonrisa y bromea con una reportera que se da con unas hojas en la cara... demostrando así que sigue pensando positivo ante el huracán que se formó por las duras palabras de su hermano.