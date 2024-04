Sofía Cristo niega conocer a María luisa, la que fuera íntima amiga de su padre

MADRID, 19 (CHANCE)

'Así es la vida' rescataba este jueves el testimonio de María Luisa, quien fuera íntima amiga de Ángel Cristo y quien tiene en su poder alguna de sus pertenencias. A raíz del testimonio de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes 2024', esta mujer ha asegurado que tanto él como su hermana recibieron lo que su padre quiso que fuera para ellos.

Unas declaraciones que llaman la atención teniendo en cuenta que Ángel ha asegurado en Honduras que no tiene nada en su poder de su padre y que le gustaría tener algo que le recordase.

María Luisa aseguraba para el programa que el domador de elefantes le dejó unas memorias que nunca le entregará a nadie porque este quería que las tuviese ella. Tanto es así que se desplazó 200km -desde su circo hasta donde estaba ella- para entregárselo.

Además, hablaba de que los hijos, si quieren las pertenencias que ella tiene de su padre tendrían que pagarle el dinero que Ángel Cristo le debe... una advertencia a la que tendrá que responder el hijo de Bárbara Rey cuando regrese de Honduras.

Hoy, hemos podido hablar con Sofía Cristo y nos ha confesado que no conoce a María Luisa y que tampoco es consciente de lo que ha dicho públicamente porque "no he visto nada y no sé quién es".

La hija de la vedette ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si le gustaría recuperar algunas pertenencias del domador, enseres que tiene la última persona que vio con vida a su padre: "No voy a hablar". Unas palabras que chocan con la realidad que ha contado María Luisa y que seguirá desvelando esta tarde en directo.