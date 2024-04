Sofía Cristo se niega a hablar del concurso de su hermano Ángel

MADRID, 10 (CHANCE)

Sofía Cristo ha acudido este martes a un evento de Perrotón, una fundación a la que lleva vinculada muchos años, y lo ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja. Eso sí, cuando le hemos preguntado por el concurso que está realizando su hermano Ángel y que tanto está dando que hablar... la sonrisa se ha esfumado.

"No voy a hablar del tema, muchas gracias" nos confesaba cuando le preguntábamos por el mensaje que su hermano envió a su madre desde Honduras y tampoco sobre las palabras que tuvo para ella: "No voy a hablar hoy de absolutamente nada que no sea Perrotón y de los perros policía que para eso estoy aquí".

De lo que sí que nos habló fue de que tanto ella como su madre están muy involucradas con la fundación: "Mi madre, claro, colabora. Involucrada. Igual, igual que yo, no tanto porque ya viven fuera pero estamos muy involucrados todos, o sea que muy bien".

Sofía nos aseguraba que "siempre hemos tenido animales, tanto perros como gatos como cualquier tipo de animal" y por eso están tan vinculadas a estas causas.