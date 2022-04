Sofía Cristo se niega a mostrar su nueva imagen (por el momento) y explica por qué

MADRID, 1 (CHANCE)

Diez días después de protagonizar la portada de la revista 'Semana' totalmente irreconocible tras someterse a cinco retoques estéticos en la cara - para quitarse los restos de silicona de los labios, afinar el rostro y eliminar la papada - Sofía Cristo continúa alejada del foco mediático para centrarse en su recuperación.

Misteriosa, la hija de Bárbara Rey prefiere no mostrar por el momento su nuevo aspecto y, a pesar de que hace unos días compartía una foto en sus redes sociales presumiendo del resultado de su paso por quirófano - donde, guapísima, apenas apreciábamos ningún cambio en su cara - ahora confiesa que va a hacernos esperar hasta que baje completamente la inflamación: "Quiero impactar al mundo en el momento que yo decida mostrar al mundo y que sea un impacto universal. Quiero que sea como guau, ¿qué ha pasado? Este cambio de identidad... e iría a Hollywood ahora mismo", confiesa.

Eso sí, aclara que por mucho que se haya especulado con sus retoques "no me he cambiado la cara". "Está quedando bien y estoy muy guapa, pero la gente se cree que me he hecho un cambio de identidad para ir a robar gasolina y simplemente me he quitado la grasa y la silicona", apunta, asegurando que no le cambiará la fisionomía de la cara pero que sí estará "un poco más mona".

¿Mostrará su nuevo rostro próximamente? Sofía deja caer que podría hacerlo en uno de los bolos que tendrá próximamente, ya que está a tope de trabajo: "Saco nuevo tema mañana, en mayo sale una canción con una cantante española que es brutal y estoy hasta arriba de bolos esta temporada".