Sofía Cristo nos asegura que está en su mejor momento

MADRID, 1 (CHANCE)

Sofía Cristo estuvo presente este viernes en el Orgullo de Madrid y lo cierto es que la vimos disfrutar como hacía tiempo. La dj está saboreando uno de los mejores momentos de su vida y no dudó en atender a la prensa para hablarles de su situación personal, al margen de la información que se dio a conocer sobre su supuesta deuda con Hacienda.

La hija de Bárbara Rey nos aseguró que no descarta pasar por el altar con su pareja: "Sí, tranquilamente", pero no nos quiso dar más detalles "No te voy a hablar de lo que nos pedimos entre nosotras". Eso sí, nos desveló estar en la mejor etapa de su vida: "no nos escondemos y estamos enamoradísimas y felices y estoy en la mejor etapa de mi vida".

Aunque prefiere mantener a su pareja en el anonimato, Sofía nos comentó que "yo estoy súper orgullosa de ser como soy yo" y por eso "no me hace falta lucirla. La luzco orgullosa porque es la mejor persona que he conocido en mi vida pero exponerla por ser una persona anónima, la intento proteger bastante".

Sofía también tuvo palabras para Paulina Rubio, que actuó en el Orgullo: "Paulina es una gran profesional, ella siempre yo la conozco hace muchos años y es una tía súper curranta, súper trabajadora y ella cumple con su palabra".

Por último, la dj quiso hacer hincapié en la importancia de seguir defendiendo los derechos del colectivo LGTBI: "Vamos recorriendo camino, faltan cosas. Lo que hace falta es no retroceder, eso es lo que no hace falta, y tirar por tierra todo lo que hemos conseguido estos años".