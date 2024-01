Sofía Cristo nos explica cómo se encuentra su madre tras saber que sufre una depresión

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de confesar públicamente desde el plató de 'Espejo Público' que su madre "madre está en tratamiento por una depresión e hizo un esfuerzo tremendo el otro día" cuando la vimos encima del escenario interpretando su conocido tema 'Los hombres para mí', Sofía Cristo ha atendido a la prensa y ha confesado cómo vive esta etapa tan complicada.

"Llega un momento que las cosas pesan, ¿no? Yo creo que es lógico, mira Genoveva por ejemplo, que al final somos seres humanos, no somos robots... yo lo vengo avisando tiempo, o sea, que no es algo nuevo" nos comentaba cuando le preguntábamos por la situación en la que se encuentra su madre tras perder el contacto con su hijo.

Cansada de que se critique a su madre por haberse subido al escenario en un momento en el que no está bien, Sofía asegura que "entonces podríamos criticar a muchísimas actrices y personas que luego han terminado de una manera bastante trágica, ¿no? Y que ya, por desgracia, no están aquí. Y nunca se pensó que pudieran tener una depresión".

De hecho, la joven no dudaba en advertir que "mi madre va a seguir haciendo sus cosas porque por eso está en tratamiento, por eso tiene el apoyo de sus amigas, el mío, y el de la gente de su entorno".

Pese a todo Sofía nos desvelaba que Bárbara va evolucionando y no hay por qué preocuparse: "Va evolucionando. Lo que pasa es que tiene días muy malos, y luego tiene días mucho mejores".

Por último, la dj ha querido aclarar que el desencadenante de la depresión de su madre han sido las entrevistas de su hijo, pero no solo eso: "Mi madre tenía una vida siempre muy intensa y que le han pasado muchas cosas. Entonces, cuando te viene ya un batacazo así, pues es como la gota que colma el vaso. Pero es verdad que ella venía de estar en un año muy positivo y muy bueno porque había pasado cosas muy bonitas y el reconocimiento suyo como artista y como mujer. Pero eso no quita que haya muchas cosas del pasado que a lo mejor no las tenga bien trabajadas, pero sí se suma a un golpe tan duro como el que le ha pasado...".