Sofía Cristo presenta su último trabajo con B Jones, 'Everytume we touch

MADRID, 27 (CHANCE)

Viviendo una etapa convulsa por la participación de su hermano en 'Supervivientes 2024' y las declaraciones que este ha hecho sobre ella y su madre, Sofía Cristo sigue con sueños y proyectos profesionales que le tienen completamente entregada. En este contexto, la dj y B Jones nos han dado a conocer su último trabajo juntas, el tema 'Everytime we touch'.

Reflexionando sobre el esfuerzo que le ha llevado conseguir un hueco en el mundo de la música, Sofía nos desvelaba que "el hándicap de ser quien he sido siempre, ese hándicap me ha perseguido toda la vida y hasta que yo he conseguido desligarme y sobre todo yo a nivel interno porque a la gente ya me da igual".

Por eso, ahora puede presentarse como "Sofía Cristo es mi nombre y que con ese nombre puedo pinchar todos los estilos. Entonces esto me ha costado mucho y ya lo he superado, lo tengo. Más que trabajado, es verdad".

Tanto es así que, la dj se siente orgullosa de todo lo que ha conseguido: "He llegado a Tomorrowland y a otros muchos sitios que para mí eran ya mi sueño y ya los cumplí hace años que pensaba que ya no había más allá. Entonces claro cuando de repente te vienen estas cosas es como dices wow. El universo, dios, yo soy muy creyente. Gracias dios mío porque es que esto es muy fuerte".

Por supuesto, la hija de la vedette también ha tenido unas palabras para ese colectivo que le ha respaldado tantas veces: "El colectivo me abre tanto los brazos en cada orgullo, confían tanto en mi música, confían tanto en la cultura, en el arte, en lo que es en el apoyo a cualquier tipo de persona, a la libertad, en todos los aspectos, no solamente en el amor y en la sexualidad, o sea, que yo voy a estar siempre eternamente agradecida porque creo que eso ha sido también una de las cosas que a mí me ha ayudado a ser quien soy y a estar hoy donde estoy".

Y es que, para Sofía es importante que Tomorrowland es uno de los festivales que más le gustan porque "fomenta mucho la vida saludable y sana. Tiene restaurantes, estrellas... Tiene gimnasio, tiene clases de yoga... O sea, tú puedes hacer una vida y divertirte relacionada con la música electrónica y la vida saludable, exacto, entonces vas a vivir la experiencia, es una experiencia que yo creo que no se me va a olvidar nunca en la vida".

La dj asistía junto a su amiga B Jones a la presentación de las fiestas de San Isidro, dónde minutos después actuaron ambas y al escuchar los diferentes chotis no puede contener la emoción e incluso se anima a tararear uno de ellos. Después coge delicadamente a B Jones y bailan un chotis, muy divertidas y cómplices.