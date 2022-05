Sofía Cristo se pronuncia sobre los rumores de relación de Bárbara Rey y Manolo Rincón

MADRID, 12 (CHANCE)

Sofía Cristo es una mujer sin pelos en la lengua. Así lo demostró en su última participación televisiva hace un mes, cuando acudió al 'Deluxe' para enseñar su nueva imagen tras unos retoques estéticos - se quitó los restos de silicona de los labios, se afinó el rostro y se eliminó la papada - y reveló los motivos de su ruptura con Nagore Robles y cómo es su relación actual.

No habíamos vuelto a ver a la hija de Bárbara Rey hasta que el pasado miércoles acudió al estreno del nuevo musical de Dj Nano. "Uno de mis referentes y gran compañero", confesaba Sofía, admitiendo las ganas que tenía de poder ver el nuevo trabajo de su amigo: "Estaba deseando venir al musical y disfrutar de mis compañeros y sobre todo de la música".

Y hablando de música, la artista ha comentado cómo ve la participación de nuestra representante española en eurovisión: "Chanel es una mujer empoderada y vamos a ganar".

Por otra parte, Sofía nos ha hablado muy emocionada de la serie basada en la historia de sus padres, Ángel Cristo y Bárbara Rey: "Hoy he visto que ha puesto Belén Cuesta la foto de mi madre ya caracterizada de la serie y vengo emocionada, os lo juro".

"También sé la niña que hará de mí. Una niñita que no puedo desvelar, es mi mini yo. vengo pletórica", nos confesaba orgullosa después de ver el gran trabajo que están haciendo en la serie 'Cristo y Rey', donde Jaime Lorente y Belén Cuesta representarán a la pareja protagonista.

Precisamente al hablar sobre su madre, hemos querido aprovechar para preguntarle sobre la supuesta nueva relación entre Bárbara Rey y Manolo Rincón: "A lo mejor se van a un rincón a hacer sus cosas, yo creo que son amigos, no os puedo decir". Por el momento parece que nos vamos a quedar sin saber nada, ya que Sofía asegura no estar enterada sobre el tema: "Preguntarle a ella, yo no tengo ni idea, si estuviera enamorada me encantaría. El amor es maravilloso, si se tiene que enamorar que se enamore, pero por lo menos de alguien que tenga por lo menos una casa".

Aunque hablando de amor, la artista no ha querido desvelar muchos detalles de su situación amorosa actual: "Yo estoy enamorada de la vida, de la música". La última relación conocida de Sofía fue en 2021 con la influencer Mel Belmonte, y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de sus amoríos. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!