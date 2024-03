Sofía Cristo reacciona a los ataques de su hermano Ángel a su madre en 'Supervivientes': "Muy fuertes"

MADRID, 12 (CHANCE)

Además de por los tensos enfrentamientos que ya ha tenido con gran parte de sus compañeros, Ángel Cristo se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes' por las durísimas declaraciones que ha hecho sobre su madre desde que arrancó el reality.

Después de asegurar que lo único que le fastidia a Bárbara Rey es que ahora ya no necesita su dinero, de advertir que todavía tiene muchas cosas que contar sobre lo que ha sufrido por culpa de la vedette en los últimos 30 años (en los que ha estado en silencio como ha dejado claro), y de revelar que su madre estuvo con Edmundo Arrocet para fastidiar a María Teresa Campos porque toda la vida ha odiado a Las Campos, Ángel ha ido un paso más allá.

Este lunes, cuando Carlos Sobera le ha contado que su progenitora había hecho llegar al programa una carta de disculpa -tras llegar a un pacto con la Fiscalía aceptando 1 año y 8 meses de cárcel y una multa de 1800 euros por un delito de fraude fiscal- el hijo del domador Ángel Cristo ha estallado. Y además de negarse a leer la misiva, ha tachado a su madre de "maltratadora infantil" y ha dejado claro que no quiere volver a oír hablar de ella mientras continúe en los Cayos Cochinos.

Unas durísimas declaraciones a las que ya ha reaccionado Sofía Cristo: "No voy a hablar de nada. Te lo agradezco de verdad porque sé que estáis haciendo un esfuerzo pero no voy a hablar de nada. Es mucho (muy fuerte) pero no voy a hablar" ha asegurado tranquila.

Confesando que todavía no ha hablado con su madre tras el demoledor ataque de Ángel, la Dj ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional a la vedette y ha insistido en que "yo estoy a su lado como siempre y no voy a hablar".

"No tengo ni idea (de por qué su hermano no ha querido leer la carta de su madre cuando ya la había leído justo antes de poner rumbo a Honduras) de verdad. De todas formas os recomiendo que los lunes hay un programa muy bueno en primera cadena que se llama 'Baila como puedas' que yo lo estuve viendo ayer, la verdad, y maravillosa Lydia bailando, maravillosos todos" ha afirmado, dejando entrever que no está siguiendo el reality en el que está Ángel.