Sofía Cristo reacciona con el silencio a las declaraciones de su hermano

MADRID, 23 (CHANCE)

Este miércoles veíamos el avance de la entrevista que Ángel Cristo Jr -hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo- daba al programa '¡De viernes!', de Telecinco, que podremos ver de manera extensa mañana y hoy, su madre, aparecía ante las cámaras completamente devastada.

La manera de hablar y las acusaciones que vierte sobre su madre y su hermana han llamado especialmente la atención porque siempre les hemos visto unidos, pero parece que esa paz de la que gozaban se ha esfumado. Ahora, el hijo de la vedette ha decidido hablar y rebatir su historia contando lo que verdaderamente vivió cuando era pequeño.

Sofía, que ha sido una de las más afectadas ya que su hermano asegura que no era consciente de nada porque desde los 13 años siempre estaba drogada, ha sido vista este jueves llegando a Madrid y cuando se ha encontrado a la prensa ha asegurado que "no voy a decir nada".

Lo que sí que ha dejado claro es que "siempre" va a estar unida a su familia, pero evitaba hacer más declaraciones al respecto: "Me tengo que ir, vengo de trabajar y os lo agradezco un montón, es que no voy a hablar, lo siento un montón, me sabe fatal porque sabéis que siempre me gusta atenderos bien, pero es que no tengo nada que decir"

Guardando silencio hasta que llegaba al coche de la persona que le iba a recoger en Atocha, Sofía se dejaba ver seria y sin ganas de echar más leña al fuego al saber que su hermano va a arremeter contra ella y su madre este viernes en Telecinco.