Sofía Cristo reaparece ante las cámaras tras conocer su presunto delito de alzamiento de bienes

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes, a primera hora, conocíamos la noticia. Bárbara Rey se enfrenta a una pena de tres años prisión acusada de un presunto delito de alzamiento de bienes y estaba previsto que este lunes 19 de junio se sentase en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Madrid junto a sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr., a los que la Fiscalía imputa el mismo delito que a la vedette.

Un juicio que se ha aplazado debido a que uno de los acusados -presumiblemente un familiar de la actriz- estaría en "paradero desconocido". Sin embargo, hoy Europa Press ha podido hablar con la hija de la vedette y nos ha mostrado su total tranquilidad ante este escándalo.

Sofía ha reaparecido tras conocerse que será juzgada por un presunto delito de alzamiento de bienes junto a su madre y su hermano y nos ha asegurado que se trata de eso, de un "presunto" delito y que "ya se aclarará todo cuando se tenga que aclarar y os daréis cuenta de las cosas, de cómo son".

La dj deja claro que esto ha salido a la luz porque hay una mano negra: "siempre ha habido una mano negra" y asegura que ella no era la persona que se encontraba en paradero desconocido: "dijeron que yo ayer me marché y me fugué después de saber que posiblemente podría ir a la cárcel y estaba trabajando", motivo por el que se aplazó el juicio.