Sofía Cristo viaja a Sevilla para supervisar la terapia de Kiko Rivera para superar sus problemas de adicción

MADRID, 16 (CHANCE)

Kiko Rivera sorprendía a propios y extraños cuando, durante su reciente entrevista con Sofía Cristo en su programa de Twitch, anunciaba que iba a comenzar un programa de terapia específico para superar sus adicciones y olvidar de una vez por todas el miedo intenso que le persigue en todo momento ante la posibilidad de recaer en sus viejos hábitos.

Sofía Cristo, adicta durante años y que ahora se dedica a ayudar a personas enfermas como fue ella a superar sus adicciones colaborando con diferentes centros por todo el país, conseguía que Kiko le prometiese que, en estos días, comenzaría su terapia.

El vídeo del día ¿Cómo ha cambiado la vida un año después de la pandemia?

Y, para ayudarle a cumplir su palabra y demostrando su nivel de compromiso con su amigo, la hija de Bárbara Rey se ha desplazado a Sevilla para supervisar personalmente el tratamiento de Kiko para superar sus problemas de adicción.

Muy discreta, sin embargo, Sofía evita entrar en detalles cuando la sorprendemos saliendo del centro en el que el hijo de Isabel Pantoja recibirá la terapia espefícica en este tipo de enfermedades.

El tiempo de hoy

- CH: Sofía qué tal esperábamos a Kiko.

- SOFÍA: Os voy a contar muy poco, yo quiero preservar la intimidad de todos los pacientes y también la de Kiko, como es normal. Es un tratamiento muy personal, privado y hay que proteger al paciente siempre. Creo que ya es demasiada intensidad, creo que lo entendéis, os agradezco que lleváis aquí todo el día, pero os puedo decir que Kiko tiene su plan terapéutico hecho, que está en muy buenas manos, como el resto de pacientes y que si él quiere contar algo, ya que os lo cuente él, por mi parte y por parte de los demás terapeutas vamos a preservar su intimidad.

- CH: ¿Cuánto tiempo será el tratamiento?

- SOFÍA: Que Kiko os cuente lo que os quiera contar.

- CH: ¿Confías en él?

- SOFÍA: Yo solo sé que vosotros ya lo habéis vivido conmigo y esto es una carrera de fondo y no una carrera de velocidad, esto dura mucho tiempo, pero lo que os quiera contar él. Lo que sí os pido por favor es que, como hay muchos más pacientes, el hecho de que estéis todo el día en la puerta del centro...

- CH: Sois vosotros mismos los que habéis puesto en pie a la prensa al decir que Kiko iba a empezar el tratamiento.

- SOFÍA: Yo nunca he dicho la hora y el día, no sé quién lo ha dicho. El centro tampoco. Jamás he avisado a nadie, sí que se dijo que se iba a empezar esta semana, pero jamás he dicho ni el día ni la hora.

- CH: ¿Acompañaras a Kiko habitualmente?

- SOFÍA: Lo acompañaré como puedo acompañar a otros pacientes, yo hago visitas en todos los fórums de toda España.

- CH: Tu presencia no es por Kiko.

- SOFÍA: Mi presencia hoy es como una presencia más cuando voy a Valencia, a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, a un montón de sitios. Eso os puedo decir, pero él está muy bien.

- CH: Realmente confías en su recuperación y en el paso que ha dado.

- SOFÍA: Confío muchísimo, pero mucho, parte tiene muchas ganas, está muy bien.

- CH: Orgullosa cuando consigues que personas así den el paso de pedir ayuda.

- SOFÍA: Eso es lo que más feliz me hace y lo que más me gratifica de este trabajo, primero que tomen la decisión, que den el paso y confíen en mí, pero cuando pasa el tiempo y están recuperados y las familias están tranquilas y confíen ellos, eso para mí es maravilloso.

- CH: También que lo hagáis personajes públicos como Kiko o tú, es un ejemplo para mucha gente.

- SOFÍA: Sí, creo que esto es el camino para que se vaya la estigmatización que hay con la adición, la enfermedad y que ayude a mucha gente a tomar la decisión de recuperarse. Yo por ese lado estoy muy contenta y satisfecha con mi trabajo y con lo que hago.

- CH: ¿Crees que este tratamiento ayudará a Kiko con su adicción y con los momentos personales?

- SOFÍA: Por supuesto.

- CH: Su enfrentamiento con su madre.

- SOFÍA: Creo que sí, esto es una escuela de vida igual que me ha ayudado a mí y a todos a gestionar nuestras vidas, pero eso lo habláis con Kiko, yo no puedo decir nada.

RECURSOS DE LA SALIDA DE SOFÍA CRISTO DE LA CLÍNICA EN LA QUE KIKO RIVERA COMENZARÁ SU TERAPIA