Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart nos confiesan cómo están en el último trimestre de embarazo

MADRID, 8 (CHANCE)

A principios del mes de julio, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart confirmaban la noticia de su segundo embarazo. Tras unas imágenes en las que podíamos ver una disimulada tripita, los dos tortolitos recurrían a la revista ¡HOLA! para anunciar la nueva buena.

Padres de una niña, Rosario, que celebraba su segundo cumpleaños el pasado 9 de septiembre, los Duques de Huéscar darán la bienvenida a su segundo hijo a principios de 2023 aunque lo cierto es que pocos han sido los detalles que hemos sabido a lo largo de estos meses debido a la discreción de la que siempre se han caracterizado.

Europa Press hablaba en exclusiva con los dos tortolitos y nos han asegurado que se encuentran muy bien en el último trimestre de embarazo: "muy bien, todo fenomenal". Ambos acudían juntos, hace unos días, a la celebración de cumpleaños de Gregorio Marañón, con quien tienen una relación muy estrecha: "sí, claro que sí. Es amigo, tío y todo".

Fernando Fitz-James Stuart nos ha querido confesar que no acudieron a la fiesta celebrada en el Palacio de Liria a la que fue Glenn Close: "no, nosotros no estuvimos pero bueno", pero ha preferido no desvelar las razones por las que no se dejaron ver en esa reunión que fue tan sonada en los medios de comunicación..