Sofía Suescun asegura que Kiko Jiménez se ha convertido en "un pilar fundamental de mi vida"

MADRID, 27 (CHANCE)

Sofía Suescun dio un cambio radical a su vida y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer en programas de televisión. Ahora, la ya influencer, está medita en las redes sociales y parece que está saboreando al máximo este momento tan especial de su vida. Europa Press ha podido hablar con ella y nos ha confesado cómo está su vida, de su relación con Kiko o de la enfermedad de su madre.

La que fuera concursante de realities en Telecinco nos ha dado la última hora del estado de salud de su madre y lo cierto es que nos ha dejado muy preocupados: "está muy mal, hablando de salud. Tiene una enfermedad mortal que no tiene cura. Llevándolo como puede. Tuvo que dejar toda su vida. No puede conducir. Tiene una enfermedad que puede darle un trombo en cualquier momento y necesita estar tranquila y llevándolo de la mejor manera posible".

La influencer asegura que no se ha enterado del problema de salud de Gloria Camila: "no lo sé, no sé. Si le ha pasado algo malo, lo siento", apartada de la televisión, Sofía nos cuenta que su carrera se dirige ahora a las redes sociales: "estoy donde estoy, agradecida, no sabía que mi evolución en las redes iba a ser tan grande y estoy muy satisfecha".

Sobre su relación con Kiko, Sofía nos asegura que "es un pilar fundamental en mi vida. Además de novio es amigo, familiar, somos uno, nos apoyamos, nos ayudamos. Somos el combo perfecto". Y es que, inevitablemente, la relación está más que consolidada: "es verdad que las relaciones empiezan con la pasión y se ha ido transformando en un pilar. Es parte de mi vida".

En cuanto al balance que hace de su año, la influencer nos confiesa que: "Lo empecé con muchas ganas. Creo que me he propuesto muchas cosas que he ido consiguiendo. He pasado por momentos tristes con la pérdida de mis perros pero me ha servido, todo lo malo lo transformo y lo utilizo como herramienta para futuras ocasiones" pero ha utilizado todo ese dolor y lo "transformado ese dolor por una manera de afrontar situaciones dolorosas".