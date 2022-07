Sofía Suescun, encantada por haber conocido a William Levy

MADRID, 17 (CHANCE)

Mercedes Milá entrevistaba este sábado a William Levy, un sueño cumplido que realizaba en Madrid en compañía de muchos seguidores del actor, pero también de muchos de sus espectadores, que han seguido su carrera televisiva desde hace años. Una de ellos fue Sofía Suescun, que no quiso perderse este momentazo.

Europa Press hablaba en exclusiva con Sofía Suescun, que se mostraba encantada tras haber conocido a William Levy en persona: "súper". Hace tiempo que le gustaba el actor, pero ha sido a raíz de la última serie en la que ha participado, que le ha causado una mejor impresión: "sí, sí. La verdad es que sí, aunque a raíz de la serie esta, mucho más".

La ganadora de realities agradecía haber coincidido con Mercedes Milá en el encuentro con William Levy: "muy guay. Yo tenía muchas ganas de ver a mi Mercedes, la verdad y todo genial. Así que nada". Y es que la edición anónima de 'Gran Hermano' en la que participó la influencer fue la última en la que la presentadora dirigió el formato, por eso guarda muy buenos recuerdos de ella.

Kiko Jiménez no podía acompañarla, pero asegura que no siente celos por su admiración hacia el actor: "no, hombre, como mucho se une". Muy bromista, como siempre se muestra Sofía, nos contestaba con sentido del humor ante el atractivo de William Levy.