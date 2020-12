Sofía Suescun y Maite Galdeano, inesperadas aliadas de Isabel Pantoja en su guerra contra Kiko Rivera

MADRID, 1 (CHANCE)

Sofía Suescun y Maite Galdeano son dos de los rostros televisivos más claros y polémicos. Sin "casarse" con nadie, la ganadora de Gran Hermano y su madre suelen opinar de los temas más controvertidos y después de criticar duramente a Rocío Flores y a Gloria Camila en el pasado, ahora cargan tintas contra Kiko Rivera. Y es que, en la guerra que el Dj mantiene con su madre, Isabel Pantoja, las navarras tienen claro a favor de quién se posicionan.

- CHANCE: Habéis recibido un disco de Isabel Pantoja firmado.

- SOFÍA: ¡Uy, sí! A mi madre le ha hecho mucha ilusión.

- MAITE: A mí me ha hecho una ilusión enorme, lo pongo a todo meter en casa y me pongo a bailar, a cantar. Me encanta, Isabel, muchas gracias.

- CH: ¿Pero lo habíais pedido vosotros o es que sois amigas y os lo ha enviado por amistad?

- SOFÍA: Supongo que le caemos bien, pero vamos, yo hago un llamamiento para que Isabel tenga la compañía de mi madre que seguro que le va a venir bien.

- MAITE: Yo la entiendo muy bien porque tenemos una vida muy parecida. Muy parecida a pesar de que ella ha podido ser cantante y yo conductora. Da igual, eso es lo de menos porque es cómo yo con el científico que somos dos cabezas diferentes, pero somos muy iguales. Pues con la Isabel Pantoja lo mismo.

- CH: ¿Te gustaría ir a Cantora?

El vídeo del día Ministro de Justicia sobre el rey emérito: “Si fuera llamado, vendría”.

- MAITE: Me encantaría ir a Cantora e ir a hablar largo y tendido que es lo que me gusta a mí. Animarle la vida, a apoyarla un montón porque la entiendo que ya digo que nos pasa lo mismo. Tenemos chica y tenemos chico las dos y yo te entiendo muy bien, Isabel, porque nos ha pasado lo mismo.

- CH: Porque tu lo que ha hecho Kiko...

- MAITE: ¡Uh! Fatal. Lo que ha hecho fatal.

- SOFÍA: Totalmente, ¿eh? Es una cerdada.

- CH: Por que eso no lo harías nunca, ¿no?

- SOFÍA: Eso es de infiel. Le pone los cuernos a su novia pues normal que se los ponga también a su madre.

- MAITE: Que me ponga el hijo verde por la herencia y lo desheredo para toda la vida. ¿Quieres que te dé lo del terreno? ¿Cuánto valía hace tantos años? 34 años mil euros, pues toma mil. Otro terreno 3000, pues 3000 euros y desde luego que, si sacamos cuentas, porque yo para sacar cuentas soy muy buena, creo no sacaría más de 3000 euros. Esa guarrada por 3000 euros, que le haga esa cochinada a su madre en medio de toda España tela marinera así que, Isabel, si quieres nos ponemos en contacto, me hago mi pequeña maleta, me bajo para Cantora y lo hago genial porque además quiero un montón a tu hija y vamos a estar como familia.

- CH: Otra cosa que os quería preguntar, relación Isa P y Asraf. ¿Qué os parece cómo están jugando en 'La Casa Fuerte'?

- MAITE: Madre mía, madre mía. Esto es para hablarlo yo con la Isabel sentadas ahí comiendo con la pierna cruzada y desde luego que vamos. Dos días va a durar el Asraf con Isa.

- SOFÍA: Mucha decepción.

- CH: tú cogerías a Isa a pesar de las cosas que habéis tenido.

- SOFÍA: No, no hemos tenido nada y fue hace mil años, pero sí. Necesita yo creo que una buena terapia o algo para que no tenga tanta dependencia de Asraf.