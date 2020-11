Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez, de nuevo en los juzgados

MADRID, 10 (CHANCE)

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.

Hace unos meses vivimos uno de los dramas más intensos en la familia de Maite Galdeano, y es que mientras ésta concursaba en el reality "La casa fuerte" junto a su hijo Christian y Sofía Suescun disfrutaba de unas lujosas vacaciones con Kiko Jiménez en Ibiza, entraban a robar en el ático que la mediática familia posee en Valdemoro.

Casi cinco meses después y pese a que Sofía aseguró desde un primer momento que la investigación policial iba por buen camino, el caso del robo sigue sin cerrarse y la ganadora de "Gran Hermano" ha tenido que volver a los juzgados. Lo ha hecho acompañada por su madre - con un chándal de lo más inadecuado para un tema tan serio - y por Kiko, que se ha convertido en su máximo apoyo.

Muy positiva y "muy contenta" a su salida del juicio, la concursante de realities nos ha adelantado "que está todo genial, todo está saliendo cómo tiene que salir. Todo el mundo va a tener su castigo y no tengo nada más que decirte".

La atractiva colaboradora, que confiesa que "no he recuperado todo" lo que se llevaron tras el misterioso robo, asegura que "no quiero saber" si tienen identificados a los ladrones o si los cacos están ya en la cárcel, pero sí aclara que "por suerte no estaban" y no ha tenido que verse las caras con ellos en el juicio que acerca, un poco más, el fin de esta pesadilla para Maite y Sofía, miedosas de que puedan volver a entrar en su ático.