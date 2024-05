Sofía Suescun, primera concursante de una edición única de 'Supervivientes all stars'

MADRID, 14 (CHANCE)

Los fans de 'Supervivientes' están de enhorabuena, el equipo del programa ha anunciado una nueva edición muy especial en la que volverán a la isla de Honduras algunos de los concursantes que han hecho historia en el programa. 'Supervivientes all stars' llega a la pequeña pantalla en los próximos meses para disfrutar de una edición que será única y especial.

En medio de una gran expectación, el programa presentaba a la que será la primera concursante de esta nueva edición, Sofía Suescun, ganadora del programa en 2018 y una de las participantes más polémicas de Honduras. "Yo vine aquí sabiendo cero de supervivencia, enfrentarme a los mejores será un reto grande" reconocía la concursante ante las cámaras.

A pesar de la gran complicidad que comparte con su pareja, Kiko Jiménez, al que Sofía iba a ver en tan solo unos minutos, la joven no pudo comunicarle esta noticia a su pareja para que pueda seguir con su concurso con normalidad. Por su parte, Sofía reconocía que le gustaría participar en 'Supervivientes all stars' junto a su pareja: "Kiko para mí es mi mayor cómplice, mi mejor amigo, somos una pareja sólida, creo que no nos perjudicaríamos como el resto de parejas, creo que en mi caso no sería así".