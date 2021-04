Sofía Suescun se reencuentra con Gloria Camila e Isa Pantoja

MADRID, 12 (CHANCE)

Haciendo gala de su faceta más comedida, Sofía Suescun reaparece por sorpresa en el plató de 'Supervivientes 2021: Conexión Honduras' y lo hace para presentar un nuevo espacio de Mediaset que conducirá ella misma como ex concursante experta en supervivencia tras su paso Honduras.Con una de sus ex parejas entre los concursantes de esta edición, Alejandro Albalá, Sofía fue de lo más simpática con las colaboradoras de plató entre las que se encontraba Isa Pantoja, también ex pareja de Alejandro Albalá.A pesar de la situación aparentemente incómoda, la que será la nueva presentadora de 'Supervivientes: Una aventura extrema' en 'MiTele Plus' prefirió no cruzar palabra con otra de las ex parejas de su actual pareja, Kiko Jiménez. Mientras que Gloria Camila y su sobrina Rocío sí que han intercambiado algunas miradas cómplices durante el paso de Sofía por el plató, esta se mostró aparentemente tranquia y con muchas ganas de comenzar esta nueva etapa. Como no podía ser de otra forma, Kiko Jiménez utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse de lo más orgulloso de su chica con un mensaje en el que se podía leer: "Estamos espectantes" haciendo referencia a la aparición de Sofía durante el programa.