Sol Medina y Pedro Domínguez-Majón se dan el 'Sí, quiero' en Sevilla

MADRID, 3 (CHANCE)

Fecha señalada en Sevilla. Este sábado se han dado el 'Sí, quiero' en Sevilla Sol Medina, la hija del Duque de Segorbe y Gloria Orleans-Braganza, y Pedro Domínguez-Majón, en el interior de Casa Pilatos. Una ceremonia que ha reunido a grandes rostros conocidos de la aristocracia española.

Entre ellos, hemos podido ver a Carmen Tello y Curro Romero, Alfonso Díez, Beatriz de Orleans, Cósima Ramírez, Hubertus von Hohenlohe, Victorio y Lucchino, el doctor Francisco Trujillo o Isabel Preysler. Todos han disfrutado de un día espléndido en la capital andaluza y han celebrado el amor de los novios.

Ignacio Medina, padre de la novia, nos confesaba que no estaba nervioso porque "no me pongo nervioso nunca" y que estaba "feliz" porque "todo lo que hacen mis hijas me parece bien".

Victorio y Lucchino nos comentaban que diseñar el vestido de la novia ha sido "muy fácil" porque "se ha entregado a nosotros". Además, los modistos ya estaban acostumbrados a sus gustos porque "la vestimos mucho" ya que le han hecho "montones de vestidos, como el de ayer".

Beatriz de Orleans, llegaba de lo más feliz a la ceremonia y presentaba ante las cámaras a su hijo, con quien posaba mostrando el gran orgullo que siente hacia él. Tras el enlace confesaba que "todo ha sido muy emocionante, una preciosidad, una maravilla".

Gloria Orleans-Braganza aseguraba que la ceremonia ha sido "preciosa" porque han puesto "música brasileña".

Por otra parte, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada se llenaba de halagos a la hora de hablar de la boda, una ceremonia "maravillosa" en la que novia ha brillado: "estaba espectacular, una princesa, para morirse".

Carmen Tello y Curro Romero aseguraban que todo ha sido "precioso" y que la novia ha ido "impresionante".

Muy emocionados y ya convertidos en 'marido y mujer', Sol y Pedro han salido de lo más felices después de darse el 'Sí, quiero' y detrás de ellos todos los familiares que no han querido perderse este enlace tan especial y emotivo que ha congregado en Sevilla a grandes rostros conocidos de nuestro país.