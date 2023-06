Solana, convencido de que pronto se hallará la vía del armisticio: "Lo importante es que se deje de matar"

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general de la OTAN y presidente de EsadeGEO, Javier Solana, se ha mostrado convencido de que el conflicto en Ucrania "no va a ser eterno", remarcando que "bastante pronto" se hallará la "manera de alcanzar un armisticio". Asimismo, se ha mostrado preocupado de que los populismos tengan más presencia en gobiernos europeos, ya que no promueven una postura de defensa de la Unión Europea.

"Con el populismo en más gobiernos empiezo a preocuparme. Unas elecciones en un país europeo con unas elecciones sobre Europa. Hay que seguir diciendo en las campañas electorales que somos europeos. Subrayo todo esto mucho", ha afirmado durante la sesión de clausura del XXXV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que se ha celebrado en Toledo este viernes.

En Ucrania, según Solana, "lo importante es dejar de matar, que se imponga la racionalidad de dejar de matar", y ya luego vendrá "cómo se pudiera vivir juntos". "La fórmula es difícil, porque la línea del armisticio es muy parecida a la línea final", ha aseverado.

A su juicio, el mayor problema que se pueda dar en este escenario de guerra es que crezca la tensión en el campo asiático, concretamente, ha señalado, si Estados Unidos entra en conflicto con China, lo que "tendría una gran repercusión sobre Europa y nuestra seguridad".

"EEUU, por muy potente que sea, no sería capaz de mantener dos frentes abiertos. Uno en Asia y en Europa", ha remarcado.

Además, ha incidido en que no hay que perder mucho tiempo pensando en las infraestructuras, sino que hay que emplearlo en utilizar bien las que tenemos, aunque sí ha apelado a reflexionar respecto a que Europa "aún no tiene capacidad de autonomía estratégica". "No tenemos los medios, los tenemos que comprar fuera, el 60 por ciento se las armas se compran fuera", ha precisado.