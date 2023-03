Solana: "La mejor garantía de que no haya un conflicto nuclear por parte de Putin es que China no lo va a dejar"

CÁDIZ, 2 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de la OTAN y presidente del Centro Esade de Economía Global y Geopolítica (EsadeGeo), Javier Solana, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la guerra en Ucrania de un salto hacia un conflicto nuclear, afirmando que "la mejor garantía que tenemos de que no haya un conflicto nuclear en este momento por parte de Putin es que los chinos no lo van a dejar".

"Creo que China no quiere conflicto alguno. Cuando Putin dice que está dispuesto utilizar armas nucleares, ya no lo oís, los chinos no quieren oír hablar de nada de conflicto nuclear, no quieren bajo ningún concepto que haya un conflicto nuclear en el mundo", ha añadido en un encuentro sobre Defensa, organizado por Radio Cádiz de la Cadena SER.

Asimismo, sobre la trayectoria que puede deparar la guerra en Ucrania ha asegurado que "es muy difícil contestar porque no sabemos cómo va a evolucionar el otro lado".

En este sentido, ha señalado que hay que tener en cuenta que en las últimas votaciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea de Naciones Unidas "los votos han sido muy interesantes" porque más de 140 países optaron por condenar a Rusia, cuatro dijeron que no y muchos se abstuvieron, lo que "quiere decir que hay una parte de países del mundo que no quieren elegir, que la guerra entre Rusia y Europa no la entienden, no comprenden que con los problemas que hay que resolver estemos pegándonos tiros".

Solana ha advertido de que "hay una batalla muy fuerte por debajo en otras muchas cosas, como la inteligencias artificial o la medicina" y ha recordado que "China, que tiene hoy un crecimiento menor que el que tenía hace algunos años, es la potencia que está más pegada al PIB de Estados Unidos".

Así, ha señalado que "el problema mayor que tenemos ahora mismo es Estados Unidos, es un país fragmentado y la única cosa que une al pueblo americano es el odio a China". "Como con China vamos a tener que hablar y eso es lo que separa a los americanos, tenemos un problema serio, que se resolverá, pero hay que hacer lo que sea para que no se muevan solo por el odio a China", ha añadido.

Solana ha argumentado el poder de China, que aunque a nivel militar "va muy detrás todavía de Estados Unidos, sí es verdad que es un país con una capacidad de hacer las cosas bien impresionante". En este sentido, ha puesto como ejemplo que "las personas que se han licenciado en China el pasado año son ocho veces más que en el resto del mundo, por lo que tienen un número de científicos, ingenieros y gente cualificada que va a ser más sofisticada de lo que creemos que va a ser".

BASES EN ANDALUCÍA

Por otra parte, Javier Solana ha destacado la presencia de las bases militares americanas en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), manifestando que "es una riqueza para la seguridad europea muy extraordinaria y hay que cuidarla".

"El valor que tiene esta parte de España es extraordinario porque es lo que nos garantiza que tenemos una mirada hacia el Sur que es sana, pero que en caso de que hubiera problemas no sanos tendríamos capacidad para defendernos", ha manifestado antes de añadir que "es una cosa que no es para sacar pecho pero hay que mimarlo".