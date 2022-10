Solo un 10% de los directivos de pymes españolas cuenta con un seguro propio, según Hiscox

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Solo un 10% de los directivos de pymes en España cuenta con un seguro específico de responsabilidad civil para directivos y administradores, según se recoge en el I Informe de pymes y autónomos en España, elaborado por Hiscox, que indica la "importancia" de que los directivos "estén preparados para posibles errores o negligencias" que pudieran tener consecuencias importantes para ellos en el desempeño de su trabajo.

El informe señala, no obstante, que este porcentaje varía dependiendo del tamaño de la empresa y en función de si la pyme tiene asalariados o no: si no cuenta con empleados contratados, solo un 3% afirma tener un seguro para directivos, pero este porcentaje aumenta hasta el 18,1% en el caso de las microempresas (menos de nueve empleados) y hasta el 28,4% en el caso de medianas empresas (entre 50 y 249 empleados). Las pymes que cuentan con un mayor número de directivos con un seguro son las pequeñas (entre 10 y 49 empleados), con un 38,4%.

Hiscox considera, sin embargo, que estos "bajos porcentajes" son un "síntoma" de que el entorno de la pequeña y mediana empresa "todavía no tiene interiorizada la necesidad de protegerse ante posibles neglicencias en el trabajo". Entre los riesgos a las que están expuestos los directivos, la firma señala una mala gestión, una decisión comercial, problemas en inversiones o incluso errores en la declaración de concursos de acreedores, entre otros.

De la misma manera, la aseguradora indica que las pymes tampoco tendrían interiorizada la importancia de sus propios directivos. En concreto, preguntadas por si tenían establecido algún plan de sucesión, de modificación o renovación en la dirección de su organización, el 88,9% respondieron de forma negativa.

En caso de producirse algún incidente, la mayoría de las pymes consultadas tampoco contaría con un plan de contingencia preparado ni los directivos estarían protegidos ante posibles eventualidades.