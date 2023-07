Solo el 16% de los autónomos se plantea despedir en los próximos meses, según ATA

Ocho de cada diez afirma que sus gastos han aumentado desde 2022 y solo el 15% ha cambiado a la cotización por ingresos reales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El 16% de los autónomos que tienen empleados a su cargo afirma que tendrá que disminuir la plantilla en los próximos meses de 2023 de seguir las cosas como están, mientras que solo un 13,5% asegura haberla disminuido en el último año y el 70,3% la ha mantenido, según datos del XVIII Barómetro de ATA.

De los autónomos encuestados por ATA, más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia (53,2%) declara no tener trabajadores a su cargo, principalmente porque no se pueden permitir contratar (57,2%), aunque de cara a los próximos meses del año, un 6,1% de los autónomos cree que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla.

En lo que respecta a los gastos, casi la totalidad de los autónomos, el 82,7%, afirma que los gastos han aumentado desde 2022, el 12,1% afirma que sus gastos han sido similares desde 2022 y el 4,1% dice haber experimentado una reducción de sus gastos en lo que va de año.

Sin embargo, el 31,8% de los autónomos reconoce que su facturación ha aumentado respecto a 2022, siendo únicamente el 4,4% el porcentaje de autónomos que afirma que el crecimiento de su negocio ha superado el 20%.

El 26,5% de los autónomos responde que su facturación se ha mantenido similar a la del mismo periodo de 2022 y uno de cada cinco autónomos (38,9%) considera que, con relación a 2022, en 2023 ha caído.

Por lo tanto, según ATA, la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero.

DOS DE CADA TRES AUTÓNOMOS HA SUBIDO LOS PRECIOS

El 67% de los trabajadores por cuenta propia reconoce haber tenido que subir los precios por la situación y el 29,1% afirma haber asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios.

En cuanto a lo que piensa hacer de cara a los próximos meses, nuevamente dos de cada tres autónomos (60,4%) asegura que si todo sigue como hasta ahora, se van a ver obligados a subir los precios y el 21,9% espera no tener que hacerlo, mientras el 17,8% se muestra dudoso.

INFLACIÓN, COTIZACIONES E IMPUESTOS, LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

La inflación junto con las cotizaciones y los impuestos han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios, según ATA.

Asimismo, la morosidad, tanto pública como privada, ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo y continúa afectando a uno de cada tres autónomos, ya que, en el último año, el 33,5% de los trabajadores por cuenta propia ha sufrido morosidad.

De estos, el 3,7% de ellos, la ha sufrido por parte sólo de entidades públicas, el 10,2% tanto públicas como privadas y el 10,4% por parte de otras empresas privadas, aunque un 64% asegura no verse en este momento afectado por la morosidad.

Por otro lado, seis de cada diez trabajadores por cuenta propia no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación porque ya no puede endeudarse más (30,4%) o porque bien no lo ha necesitado (30,4%).

SOLO EL 15% HA CAMBIADO A LA COTIZACIÓN POR INGRESOS

Únicamente el 15% de los autónomos encuestados señala haber comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales y, de ellos, el 38,7% asegura que su cuota a pagar ha disminuido frente a uno de cada tres autónomos, el 25,9%, que afirma que el importe a pagar ha aumentado.

El 54,1% de los autónomos dice que no ha comunicado su previsión de ingresos y uno de cada cinco autónomos, el 31%, aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.