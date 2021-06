Solo un 17% de la contratación de acciones en Europa se hace mediante mercados no organizados, según AFME

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El 17% de la contratación de acciones en Europa se hace mediante mercados no organizados u 'off-venue', frente a un 83% que se lleva a cabo en los organizados, según datos de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME).

En el informe 'The landscape for European equity trading and liquidity' publicado este martes y realizado junto a Oxera, la asociación señala que estos datos rebaten algunas informaciones recientes "poco exactas" en las que se otorgaba erróneamente un mayor peso a la contratación bursátil fuera de mercado.

Esa falta de exactitud se debería a que los otros informes "no tienen en cuenta que un volumen importante de las transacciones notificadas de OTC y SI entra en la categoría de operaciones de carácter técnico, lo que habría sobrestimado su peso en el volumen de negociación total".

Esto provocaría que la contratación en mercados no organizados subiese hasta el 44%, mientras que en este informe se incorporan una serie de filtros que eliminan este tipo de operaciones técnicas y que da lugar a una disminución del volumen total hasta el 17%.

El informe desmiente concretamente las afirmaciones de la Federation of European Securities Exchanges (FESE).

En este sentido, el director ejecutivo de AFME, Adam Farkas, ha defendido que el documento pone de manifiesto cómo los datos brutos de negociación de acciones que se comunican a la ESMA "pueden utilizarse para representar de forma inexacta el panorama de la negociación y para influir en la elaboración de políticas".

Ante esta situación, la AFME apuesta por "priorizar las mejoras en las definiciones de los datos reglamentarios y en los procesos de recopilación en la próxima revisión de MiFIR", para que los encargados de elaborar políticas públicas "tengan una imagen precisa de la evolución del mercado de la UE y puedan compararla a nivelinternacional".

Asimismo, los datos constatan que un aumento de la concentración de las negociaciones en los mercados organizados podría mermar la liquidez y la capacidad de elección de los inversores, "dando lugar a un aumento de los costes de la negociación", según la asociación.

"Garantizar una diversidad suficiente en la negociación va en beneficio de las pensiones y los ahorros de los particulares, ya sea a través de su participación directa en los mercados o de los inversores institucionales que los representan", ha señalado Farkas.