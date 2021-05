Solo un 3% de las pymes tiene contratados planes de pensiones de empleo, según Caser

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un 56% de las pequeñas y medianas empresas considera que los planes de pensiones de empleo son interesantes y un 31% opina que es bastante atractivo contratar este tipo de productos de ahorro para sus empleados, pero tan solo un 3% de las pymes los tienen contratados, según se desprende de un estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Caser.

En el estudio se recoge que el 65% de las pymes españolas no ha escuchado hablar de los planes de pensiones de empleo y que solo conocen esta herramienta un 35%. De estas, un 12% desconoce las características de estos planes.

Teniendo en cuenta el tamaño, son las que tienen un mayor número de empleados (entre 10 y 50 trabajadores) las que muestran un grado de conocimiento más bajo de los planes de pensiones de empleo (31,5%) frente a las microempresas (34,5%).

Entre las que tienen contratado algún producto, un 25% tiene solo un plan de pensiones de empleo frente a un 23% que, además, cuenta con un seguro de pensiones.

Por su parte, entre las empresas que no tienen productos de ahorro contratados, el 8% se lo ha planteado alguna vez. No obstante, el coste, la falta de recursos o la situación económica es lo que ha provocado que finalmente no los hayan contratado.

Entre las que no se han planteado contratarlo, aunque existen también motivos económicos, el desconocimiento y la falta de información tienen mayor peso, según Caser.

La compañía ha apuntado que el contexto económico y social actual hace que "ahora cobre más importancia conocer cómo ahorrar de cara a una jubilación más longeva".

Además, ha señalado que un 86% de las pymes encuestadas no conocer los cambios normativos en los planes de pensiones de empleo. De estos, solo el 29% ha oído hablar de alguna de las dos propuestas del Gobierno incluidas en los Presupuestos de este año y solo el 7% del total de empresas consultadas estaba al corriente de ambas propuestas.

La directora del Observatorio de Pensiones de Caser, Eva Valero, ha afirmado que los datos indican que tanto las microempresas como las pymes sí que tienen interés por los planes de pensiones de empleo y por ofrecer productos de ahorro que "fidelicen, incentiven y motiven a sus trabajadores".

No obstante, cree que la tarea pendiente pasa por divulgar y poner en conocimiento sus características y beneficios, por parte de todos los que conforman el sector así como de las administraciones públicas.