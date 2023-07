Solo PP, Vox y Sa Unió apoyan en el Parlament balear la lectura de un manifiesto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha acogido este jueves la lectura de un manifiesto, a propuesta de Vox, en recuerdo al concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años, Miguel Ángel Blanco, que ha contado solos con el apoyo de PP, Vox y Sa Unió.

Este ha sido uno de los actos celebrado este jueves por la Cámara Autonómica, junto con el minuto de silencio a las puertas del Parlament, en el que sí han estado presentes diputados del resto de formaciones.

Por parte del PSIB, Mercedes Garrido ha argumentado la decisión de no apoyar el texto porque PP y Vox no han aceptado una enmienda para señalar que "ETA desapareció hace 12 años". Sí ha manifestado su reconocimiento a las víctimas del terrorismo, entre los que se encuentran miembros de su formación política.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha apuntado que desde su partido no se han sumado porque "no firman manifiestos conjuntos con Vox". En todo caso, ha remarcado su apoyo a todos los actos institucionales que se celebren para "rechazar el terrorismo, cualquier tipo violencia y en favor de las víctimas".