Estas son las 'anécdotas' que ha soltado Kiko Rivera sobre su madre

No todo han sido lágrimas y malos momentos, Kiko Rivera también ha hablado con humor de algunos comportamientos que ha tenido su madre a lo largo de su vida que son de lo más sorprendentes. Lo cierto es que el dj no sabe ya lo que hacer para recuperar todo lo que es suyo y sobre todo, para recibir una explicación por parte de su madre y de su tío Agustín. Éstas han sido algunas de las 'anécdotas' que el entrevistado ha contado en modo gracioso para quitar hierro a la dureza de su testimonio:

"Me da un ataque de gota en la rodilla y se me queda la rodilla como un pelícano y no podía estirarla, me voy al hospital para enderezar la rodilla y después se me volvió a torcer. Me tiré quince días en el hospital, mi madre no estuvo conmigo ni un día, cero, es más lo que más me dolió de todo no es que no viniera a verme, es que en ese momento me tocaba a mi hijo Francisco y no se quedaron con él. Siempre he visto que presta más atención a mi sobrino Alberto, que a mi hijo. El por qué es porque era la época que mi hermana no se llevaba tan bien con mi madre y mi madre tenía el miedo de que mi hermana le siguiera diciendo cosas. Al único nieto que ha ido a recoger al colegio es a su nieto Alberto, a mis hijos no ha ido a recogerlos, a mí tampoco"

"¿Sabes cómo me enteré que mi madre tenía nueva pareja, en este caso Julián Muñoz? En el recreo del internado, ¿eso es justo? En las horas que teníamos en el internado, pusimos la televisión y vi a mi madre agarrada a un señor con bigote y yo no tenía ni idea. Es tal rabia la que me entra que cuando acaba el año yo me voy a vivir con mi abuela"

"Cuando yo entré en GH DÚO, yo entro para solucionar mis problemas con Hacienda, yo dejo ocupándose de todas mis finanzas a mi gestoría y a algunos amigos. Mi madre llamaba a esa persona diciéndole ¡dónde está el dinero que está ganando mi hijo! Mi madre quiso coger el dinero que yo ganaba en Gran Hermano. Ella decía que era para pagar la letra de mi piso, los cojones"

"Yo le he llegado a decir a Rafa Mora que me dejara 2.000 euros porque estaba pasándolo mal, es que yo lo he pasado muy mal, muchas necesidades. Me lo ha dejado y se lo he devuelto. Y no ha sido una vez, más de una. Mi madre solo me dejó dinero una vez, es más, no se lo voy a devolver. Es la misma cantidad que le di por el bautizo de mi hija para que pagara la letra del coche, hablamos de 6.000 euros"