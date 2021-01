Éstos son los beneficio de regalar juegos en Reyes para mayores y pequeños

MADRID, 4 (CHANCE)

Los Reyes Magos están a punto de llegar, cargados de regalos tanto para los más pequeños de la casa como para los mayores. ¿Por qué no algo perfecto para toda la familia? Y es que uno de los regalos estrella este año serán los juegos que en cualquiera de sus formatos, desde videojuegos o juegos de mesa hasta experiencias en vivo basadas en la gamificación, como los Escape Room.

Si el confinamiento nos enseñó lo divertido que puede ser retarte con tus familiares con una partida de "Trivial", "Gestos" o "Pictionary", por poner tan solo algunos ejemplos, ahora Outfinders - empresa española especializada en técnicas de gamificación - señala cuáles son los beneficios de regalar juegos, bien de mesa o bien videojuegos, para los rezagados que aun están escribiedo su carta a los Reyes Magos:

1. Desarrollan el pensamiento creativo. Para resolver muchas pruebas que se nos plantean en estos juegos es necesario pensar 'out of the box'. El pensamiento creativo es básico para afrontar los retos que nos trae el día a día, y no hay mejor manera de fomentarlo que jugando en familia.

2. Fomentan el juego en equipo. Cada vez hay más juegos cooperativos que impulsan un trabajo en equipo para conseguir la victoria. Estos regalos ayudan a que aprendamos a trabajar unidos en pos de una meta común, apoyándonos en las virtudes de cada uno de los miembros del equipo.

3. Ayudan a gestionar el fracaso. Lamentablemente en la vida no siempre se gana, por lo que es importante que aprendamos desde pequeños a gestionar el fracaso. Perder es una oportunidad para analizar cuáles son los fallos que hemos cometido y aprender de ellos para futuras ocasiones.

4. Impulsan el autoestima. Cuando somos capaces de completar las tareas que indica el juego recibimos una inyección directa de energía positiva, lo que supone una mejora en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Saber ganar es tan importante como saber perder.

5. Diversión. Porque lo más importante es divertirse, de una forma sana y segura. La risa es una terapia natural importantísima para nuestro bienestar general, y, como indica Enrique Arias, fundador de Outfinders "el poder del juego es mucho mayor de lo que creemos. La gamificación es un arma importantísima para convertir tareas o actividades cotidianas en toda una experiencia llena de diversión".