Estas son las canciones con las que los españoles buscamos el amor

Spotify y Tinder revelan qué temas musicales ayudan a los "singles" de nuestro país a encontrar a alguien especial

Buscar el amor en pleno 2021 puede ser todo un reto para los "singles" de todo el mundo, pero el audio tiene el gran poder de conectar a las personas, y en estos momentos en los que pasamos más tiempo en casa, la música y los podcasts pueden ser una herramienta excelente para encontrar a alguien especial.

Este San Valentín, Spotify - la plataforma más popular de audio en streaming - y Tinder - la aplicación para conocer gente nueva - unen sus fuerzas para compartir algunas tendencias que han detectado en sus usuarios sobre el poder que tienen la música y los podcasts para encontrar un buen 'match', o lo que es lo mismo, alguien especial. Al fin y al cabo, se puede aprender mucho de una persona por lo que escucha.

A medida que se acerca San Valentín, los usuarios tratan de encontrar en los podcasts los mejores consejos sobre citas y relaciones. De hecho, en España el consumo de podcasts relacionados con el amor en Spotify se ha incrementado un 28% en comparación con el año pasado durante este mismo periodo. Y a nivel global, incluso un 49%.

Por su parte, Tinder ha desvelado que añadir una canción mejora la experiencia de 'swiping' o deslizamiento para conseguir más 'matches', es decir, si despiertas el interés de una persona, desplazará tu foto con el dedo hacia la derecha y podréis comenzar a conversar. Además, la música es el hobby número uno que los usuarios incluyen en su perfil.

Con San Valentín cada vez más cerca, estas son algunas de las canciones que más están incorporando los españoles a sus playlists de Spotify: "Tú Me Dejaste De Querer", de C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche; "drivers license", de Olivia Rodrigo; " Someone You Loved ", de Lewis Capaldi; "Say You Won't Let Go", de James Arthur y "DÁKITI", de Bad Bunny con Jhay Cortez.

Y, si todavía no tienes tu playlist de San Valentín en tu perfil de Spotify, te desvelamos cuáles son las canciones más populares de los usuarios de la aplicación en el mundo. Una inspiración para vivir, con mucha música, el día de los enamorados:

1. "All of Me" - John Legend

2. "Just the Way You Are" - Bruno Mars

3. "Can't Help Falling in love" - Elvis Presley

4. "Perfect" - Ed Sheeran

5. "My Girl" - The Temptations

6. "Thinking out Loud" - Ed Sheeran

7. "I Will Always Love You" - Whitney Houston

8. "At Last" - Etta James

9. "Your Song" - Elton John

10. "A Thousand Years" - Christina Perri