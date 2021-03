Estos son los detalles de la relación entre Isaac y Lucía

MADRID, 1 (CHANCE)

El otro día nos quedamos a cuadros cuando oímos de la boca de Lucía que se había enrollado con Isaac durante este tiempo, algo de lo que se enteraba Marina en directo y lo que consideraba una traición en toda regla. Hoy, han estado los tres en platós y han hablado de este triángulo amoroso con detalles, pero lo cierto es que nos hemos quedado sin entender cómo ha surgido esta historia.

Isaac confesaba que con Marina: "Hemos estado muy bien, viviendo juntos incluso, pero un día sentí la necesidad de estar solo y que pase un poco de tiempo con mi familia y demás. Ella se va a Sevilla y yo me voy a Madrid, aquí coincido con Lucía que tenía que grabar cosas... y luego fuimos al hotel" y ha añadido: "Me acosté con ella en Madrid y en Cádiz. En Madrid fueron dos besos solamente, me siento súper a gusto con ella".

Nagore ha confesado en directo que Isaac le ha contado a personas del equipo que la noche que pasan en Cádiz los tres, cuando Marina se queda dormida, los otros dos aprovechan y mantienen relaciones sexuales. Lo peor ha sido cuando Fani ha entrado en escena y ha confirmado la información de la colaboradora porque a ella se lo contó la propia Lucía.