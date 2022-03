Estos son los looks femeninos más aclamados en los Oscar 2022

MADRID, 28 (CHANCE)

La alfombra roja de los Premios Oscar está siendo de lo más aclamada por el público, muchas de las estrellas han elegido unos looks espectaculares que están causando tendencia, pero sin duda los colores pastel han sido los protagonistas. Analizamos los mejores looks de los Oscar 2022:

JESSICA CHASTAIN

Ha sido una de las primeras en pisar la red carpet y una de nuestras favoritas. Como decíamos los colores pastel han sido los protagonistas, muchos rostros conocidos han recurrido a ellos para este evento internacional. En este caso, Jessi Chastain ha optado por un vestido largo de Gucci, con escote pronunciado que comenzaba en color dorado en la parte superior y acababa en un lila.

ZENDAYA

La protagonista de 'Euphoria' elegía un look de lo más original, en este caso se trata de un dos piezas, con camisa satinada cropped que ha combinado con una espectacular falda de lentejuelas plateada.

NICOLE KIDMAN

La actriz ha lucido un vestidazo en color gris de Armani Privé, de corte recto, con un escote tipo corazón con tirantes y volante voluminoso en la cintura. Ha sido uno de los looks más comentados en redes sociales, ya que hay mucha expectación por la nominación como mejor actriz protagonista por su papel en 'Being the Ricardos'.

BECKY G

La cantante ha cambiado el escenario por la alfombra roja de los Oscar y se ha mostrado, igualmente, como una estrella luciendo un vestido dorado de palabra de honor con brillos, cola, en el que destacaban unos detalles en los laterales de la cadera.

MARLEE MATLIN

A pesar de que los tonos pastel han estado muy presentes, Marlee ha marcado la diferencia escogiendo el rojo con este vestido satinado de cuello redondo, manga larga y cintura drapeada, siendo una de las más elegantes.

SOFIA CARSON

La actriz se ha decantado por el color negro, siendo uno de los estilismos más elegantes ya que se trata de un vestido de tul con falda voluminosa de Giambattista Valli.

OLIVIA COLMAN

Otra de las más comentadas. La actriz ha elegido para la ocasión un vestido largo plateado con cuello alto y mangas amplias en el que predominaba el tejido plisado causando un efecto espectacular.