Éstos son los pendientes ideales para dar la bienvenida a la primavera

MADRID, 11 (CHANCE)

Con el inicio de la primavera a la vuelta de la esquina y con una subida de las temperaturas que invita a guardar definitivamente los gorros, las bufandas y los abrigos, toca pensar en las tendencias fashion que marcarán los próximos meses.

Si hablamos de complementos, y con la mascarilla convertida en una prenda más de nuestro atuendo diario, cada vez damos más importancia a los pendientes, que dan ese toque de color a nuestra cara ahora que ya no podemos destacar nuestros labios y que no faltan en los looks habituales de miles de mujeres.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

Y, hablando de pendientes, hoy os mostramos la nueva colección de LAUSETT - marca de complementos que lucen muchas de nuestras celebrities - SAVANNA. Inspirada en los símbolos, colores y en las tribus de África, la marca española consigue una vez más sorprendernos (y enamorarnos) con sus llamativos diseños.

El marrón, naranja, rojo o amarillo son algunos de los colores predominantes en los pendientes que nos propone la firma española, con un toque africano y muy chic que no pasará desapercibido esta primavera.