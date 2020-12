Sonia Ferrer desmiente que esté dificultando la boda de su ex, Marco Vricella, con Sonia Ferrer

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras conocerse la noticia de que Marco Vricella y Cecilia Gómez ya tienen fecha para darse el 'sí, quiero' el próximo 26 de junio, Sonia Ferrer se ha convertido en el principal inconveniente para que la pareja pase por el altar en una ceremonia religiosa. Como el propio cirujano ha explicado sobre su ex mujer, la presentadora no le está poniendo las cosas del todo fáciles en cuanto a la nulidad matrimonial se refiere.

Sorprendida por las palabras del padre de su hija, Sonia ha explicado que ella no está dispuesta a cargar con las culpas de algo que no tiene nada que ver con su persona. Reconociendo que la relación entre ella y Marco nunca ha sido buena desde la separación, deja claro cuál es su postura al respecto de la nueva boda.

- CHANCE: Es para ver si te ha sorprendido la declaración de Marco diciendo que le estás dificultado tú la nulidad matrimonial.

- SONIA: No entiendo muy bien el por qué eso ahora. Yo no le estoy dificultando nada, si de hecho la idea hasta fue mía. Yo ofrecí la nulidad. Yo simplemente a su abogado le dije que no tenía ningún problema que le iba a firmar lo que fuese pero que no me echase las culpas a mí, no iba a firmar algo que no es cierto, sé que hay que alegar cosas fuertes para que te la den, pero lo que pido es que no me eche la culpa a mí.

- CH: Por qué no lo alega él, que asuma la responsabilidad él.

- SONIA: Claro, a eso voy, lo que él quiere es que se lo facilite y que me eche las culpas, es un sinsentido, no entiendo muy bien esto, no sé a qué viene.

- CH: ¿Entiendes esta boda tan rápida?

- SONIA: Yo ahí no me meto. A mí me da igual. Yo ofrecí la nulidad porque creo que a él le haría ilusión, a mí cuanto más feliz sea él más feliz es mi hija, me da igual todo.

- CH: También hemos pensado que por sus creencias podría ser padre.

- SONIA: Pues si te digo la verdad yo de eso no tengo ni idea. Yo no creo, pero... Yo quiero que sea feliz, que mi niña sea feliz que es lo que realmente me importa.

- CH: Pero por qué crees que tiene prisa.

- SONIA: No lo sé, de verdad.

- CH: Siempre os habéis llevado mal.

- SONIA: Siempre, nunca ha fluido la comunicación, no tenemos buena relación, no hay relación. Hay lo estrictamente necesario porque tenemos una enana en común y ya está.

- CH: Quiere casarse y quiere la nulidad asumiendo tú la responsabilidad.

- SONIA: A mí me parece muy razonable. Yo he hablado con su abogado y le he dicho que no tengo ningún problema. Fue hace mucho tiempo, me separé hace siete años, yo no tengo problema que sea todo lo feliz que pueda y si puedo contribuir contribuiré, pero no voy a dejar firmado que fui irresponsable, que no he asumido la responsabilidad del matrimonio, no sé muy bien lo que hay que alegar.

- CH: Solamente falta la alegación de uno. Si él dice que es culpable tú firmas.

- SONIA: Claro, yo no le voy a poner ningún problema, pero lo que no quiero es firmar cosas que no son ciertas respecto a mí, eso es bastante razonable, sobre todo porque tengo una hija, va a crecer y no quiero dejar por escrito una mentira de algo que no tengo necesidad.

- CH: Tú la conoces a ella.

- SONIA: Si, la conozco. A mí siempre me ha caído muy bien.