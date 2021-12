Sonia Ferrer desvela cómo es la relación con el padre de su hija

MADRID, 11 (CHANCE)

Sonia Ferrer está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida al lado de Sergio, su nueva pareja y lo cierto es que cada vez que tenemos ocasión de preguntarla por cómo está, la vemos feliz, emocionada y agradecida con la vida por todas las cosas buenas que le ha regalado.

Hemos hablado con la periodista y nos ha desvelado cómo es la relación con Marco Vricella: "mira a mi me hubiese gustado tener buen rollo desde el minuto uno, no os voy a engañar, no nos llevamos muy bien, pero es el padre de mi hija y eso para mí es importantísimo y no me vais a oír decir nada malo de él, tenemos una relación cordial y además comunicamos mucho porque es una niña pequeña podría ser mejor, pero también podría ser peor. La comunicación fluye".

La periodista asegura que siempre ha admirado a Cecilia, exnovia de su expareja y padre de su hijo: "no tengo mucha relación con ella, a Cecilia la he admirado siempre tantísimo, es una artista maravillosa, siempre que he podido la he ido a ver bailar pero las relaciones que tenga es cosa suya" pero no quiere entrar a decir si se sintió identificada cuando anunció la separación con él: "a eso no te voy a responder, no voy a entrar".

Sonia confiesa que está muy bien con su pareja, Sergio: "estamos muy bien, feliz, estoy encantada y además asegura que: el amor me rejuvenece, eso bienvenido sea, qué bien que me veas así, ya no me acuerdo de ser adolescente, es otra vida, pero estoy muy feliz".

En cuanto a cómo es la relación de su hija con el policía, desvela que: "fenomenal, se lleva fenomenal con ella, a veces me pongo celosilla porque se cuentan cosas". Eso sí por muy bien que esté con él de momento no se ha planteado ser de nuevo madre: "es una puerta que no hace falta cerrar porque se cierra sola, aunque hay quien me ve como una adolescente, es una puerta que se cierra sola. Estoy tan bien ahora que no lo necesito".