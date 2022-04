Sonia Ferrer desvela cómo será su vestido de novia: "Es precioso, lo que yo buscaba"

La presentadora se ha desplazado a Barcelona con su hija Laura para acudir a la primera prueba del vestido que lucirá en su boda con Sergio Fontecha

MADRID, 12 (CHANCE)

A cuatro meses de darse el 'sí, quiero' con el amor de su vida, Sergio Fontecha, Sonia Ferrer ya sabe todos los detalles del vestido que lucirá en el día de su boda. Acompañada por la persona más especial para ella, su hija Laura, la presentadora ha aprovechado sus vacaciones de Semana Santa para desplazarse al Atelier de Aire Barcelona y probarse por fin el diseño que lucirá el próximo 30 de julio.

Tras varias horas en el interior, madre e hija volvieron a salir muy ilusionadas y con una gran sonrisa en el rostro que refleja que su primera prueba del vestido ha ido a la perfección. Siempre muy atenta con los medios, y sin ocultar el momento único que está viviendo, Sonia no dudó en comentar cómo está llevando estos últimos preparativos para su gran día, aunque sin desvelar ningún detalle de cómo será el vestido que ha elegido para casarse con el hombre que ocupa su corazón desde hace dos años, Sergio Fontecha.

- CHANCE: Has venido a Aire.

- SONIA: Sí, a Aire Atelier a hacer la prueba del vestido. Vamos avanzando, poquito a poco sí.

- CH: ¿Cómo estás? Imagino que con muchas ganas y mucha ilusión.

- SONIA: Con ganas de que llegue el día ya, la verdad es que sí.

- CH: ¿Nos puedes explicar un poco como es el vestido?

- SONIA: No, claro que no* Es el secreto mejor guardado, no. Será precioso, es lo que yo buscaba y, además, me he dejado asesorar por los mejores con lo cual...

- CH: ¿Elegante? ¿Moderno, clásico?

- SONIA: Sí, claro que va a ser elegante. Ya está, hasta aquí los detalles del vestido.

- CH: Los nervios estarán a tope, ¿no?

- SONIA: Pues es que todavía no, todavía no estoy nerviosa. Lo que estoy es muy ilusionada y con mucha impaciencia, tengo muchas ganas de que llegue el día y los nervios imagino que llegarán cuando ya tenga el día cerca, pero por ahora es impaciencia, ganas y muy ilusionada.

- CH: Y tu chico imagino que también con muchas ganas.

- SONIA: Bien, también ocupándose de lo que va a llevar que no lo sé. No pregunto.

- CH: Te vemos muy bien acompañada de tu hija que ha venido para asesorarte.

- SONIA: Bueno, es que la opinión de mi hija es fundamental y su consejo siempre es bueno. Además de todo eso, Aire Atelier va a hacer también el vestido de mi niña así que teníamos que venir las dos.