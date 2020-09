Sonia Ferrer habla del complicado momento profesional por el que atraviesa

MADRID, 28 (CHANCE)

Sonia Ferrer está viviendo un momento agridulce. Y es que a su noviazgo sorpresa con Pablo Nieto - hijo de Ángel Nieto y con el que lleva saliendo cerca de tres meses - se une el complicado momento laboral que está viviendo a causa de la crisis del Coronavirus.

La comunicadora, que presentaba un espacio de crónica social los fines de semana en Telemadrid, ha visto como el programa paralizaba su emisión tras decretarse el estado de alerta el pasado mes de marzo y, seis meses después, confiesa que profesionalmente el año "se presenta complicado. Pero ahí estamos trabajando. No me puedo quejar. Es verdad que mi programa no ha podido volver por ahora. No sabemos qué pasará en unos meses. Hay que ser pacientes porque estamos en un momento complicado con esta pandemia. No estamos para quejarnos. Si estamos trabajando no estamos para quejarnos".

Muy discreta, Sonia prefiere no hablar de su relación con Pablo Nieto porque "Pablo no está aquí" pero aunque asegura que "no tengo nada que decir al respecto" sí confiesa con una sonrisa que "todo bien, todo estupendo".