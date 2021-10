Sonia Ferrer se pronuncia sobre la relación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez

MADRID, 14 (CHANCE)

En un gran momento de su vida y enamoradísima de Sergio, un policía nacional con el que lleva varios meses de discreta relación, Sonia Ferrer ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido al X aniversario de 'The Hole' en la capital y, tan cercana y amable como siempre, se ha pronunciado sobre el sorprendente noviazgo de uno de sus ex más polémicos, Álvaro Muñoz Escassi, y María José Suárez.

"Espero que sea la definitiva y que le funcione. Yo le deseo lo mejor, igual que en relaciones anteriores que ha tenido y me han preguntado", ha asegurado, confesando que aunque "no tengo trato con él, tuvimos una relación estable que no funcionó, pero le deseo lo mejor, la verdad".

Al igual que Escassi con María José Suárez, Sonia también está viviendo un gran momento al lado de Sergio. "Estoy feliz y contenta. Creo que se me nota", confiesa, asegurando que "no me cambio por la Sonia de hace 10 años ni 20. No volvería atrás a ningún momento de mi vida, siempre tengo la sensación que voy mejorando con los baches, voy avanzando y mejorando".

Por eso, y muy enamorada, no descarta pasar de nuevo por el altar aunque de momento no hay planes a la vista: "Claro que sí, por qué no, es algo bueno, lo que no pasaría otra vez es por cosas malas, porlo bueno siempre".

