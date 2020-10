Sonsoles Ónega defiende a la monarquía asegurando que es "garantía de neutralidad y equilibrio" en estos momentos

MADRID, 12 (CHANCE)

Sonsoles Ónega acaba de publicar su nueva novela "Mil besos prohibidos", una historia emocionante, de pasiones y luchas internas que promete convertirse en uno de los éxitos literarios del otoño. La periodista, en uno de los mejores momentos de su vida, nos concede una entrevista en la que no sólo nos habla de su último libro, sino también del momento convulso que vive la monarquía. Además, confisa si Doña Letizia, gran amiga suya desde hace muchos años, ha podido leer ya su apasionante novela.

- CHANCE: Tarde emocionante. Firma de libros en La Casa del Libro.

- SONSOLES: Me da mucho pudor y un poquito de vergüencilla, el libro está teniendo una acogida bárbara, estoy súper contenta qué te voy a decir.

- CH: Qué has aprendido de este libro.

- SONSOLES: He aprendido que hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida cuando te pone enfrente de un espejo en el que hay amor, ilusión, hay que aprovechar esas oportunidades. Este libro le dice al lector eso, que hay que arriesgarse, saber dónde está la oportunidad y coger los trenes que te ofrece la vida.

- CH: ¿Con qué te quedas para ti después de este libro?

- SONSOLES: Insistiría en lo que te he dicho, nunca sabes dónde la vida te va a sorprender y lo que tienes que estar es con los ojos muy abiertos, expectante ante lo que puede pasar. Los protagonistas de esta historia en la Gran Vía se encontraron cuando no pensaban que la vida les iba a dar esa oportunidad. De los personajes he aprendido eso, muerde la vida y aprovecha las oportunidades.

- CH: ¿Has dado muchos besos prohibidos?

- SONSOLES: Conscientemente creo que no.

- CH: Con ganas de un beso consentido.

- SONSOLES: Lo que la vida quiera pero me apetece que la vida me sorprenda en todas las facetas, con mis hijos, el amor, el trabajo, es la aventura de vivir.

- CH: Mejor amor que el de un hijo.

- SONSOLES: El amor incondicional, el que siempre está. Sabes que siempre serás madre de, esa es una condición que nadie te quita, es un amor irremplazable.

- CH: ¿Más libros?

- SONSOLES: Estoy trabajando en la siguiente, la séptima ya, pero con mucho tiempo, Editorial Planeta no me presiona para que saque libros al año, con tiempo llegará.

- CH: Seguimos con Ya es mediodía, la actualidad cargadita.

- SONSOLES: Madre mía, termino los programas en estado catatónico. Pasan muchas cosas, las contamos en directo y de momento concentrados en mantener los buenos datos con los que hemos arrancado.

- CH: Corinna Larsen ha puesto en hacke a la corona.

- SONSOLES: Corinna habla desde su sentimiento y sus vivencias, a partir de ahí estamos pendientes de que la justicia se pronuncie. Eso no debe sepultar lo que significa la Monarquía en nuestro país, para mí es garantía de neutralidad y equilibrio en estos momentos.

- CH: ¿Veremos a Alfonso Merlos en la mesa de actualidad?

- SONSOLES: Soy la madrina del caso y también de la separación. Lo que él quiera, es colaborador del programa, si quiera volver tendrá su hueco.

- CH: ¿Crees que la Reina se habrá leído tu libro?

- SONSOLES: La próxima vez que la veas se lo preguntas.