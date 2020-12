Sonsoles Ónega, dispuesta a encontrar el amor

MADRID, 12 (CHANCE)

Sonsoles Ónega se ha convertido a pasos agigantados en una de las presentadoras de televisión que promete en los platós. Una mujer con garra y fuerza, pero sobre todo profesionalidad a la hora de abordar la información y rigurosidad cuando la expone públicamente. Nos pasamos años viéndola en el Congreso de los Diputados, donde se movía como pez en el agua, pero ahora, con un programa propio en Telecinco, la periodista sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, la escritora se ha puesto en la piel de los libreros y ha estado ayudando al sector en un acto de Madrid. Todo un homenaje para estos profesionales que no solo venden, sino que asesoran y nos adentran en aventuras fascinantes cuando nos ponen un libro en la mano.

Sonsoles Ónega, que rompía su matrimonio con Carlos Pardo tras 11 de años de amor, nos ha asegurado que aún no ha rehecho su vida: "Sigo aquí en la ficción, escribiendo historias, que no te digo que no me gustaría vivir, pero de momento son palabras de ordenador y de folio en blanco. Estoy muy contenta con mis niños y aprendiendo a vivir. Y Si el amor quiere entrar por esa puerta, aquí le estamos esperando".

Como bien sabemos, la periodista es muy amiga de la Reina Letizia y no ha querido dejar pasar esta ocasión para hablar del delicado momento por el que está pasando el Rey Felipe VI: "Entiendo que la situación es muy complicada y le deseo acierto al Rey Felipe en la gestión de todo esto". Y es que ya sabemos que la periodista es toda una profesional de los medios y menos, es más, por eso siempre se mantiene discreta ante cualquier información susceptible.

En cuanto a la polémica relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno, la presentadora se ha mojado: "A veces tiene comportamientos que no me gustan un pelo y me sorprende. La imagen que yo tengo de él es muy distinta". Y es que recordemos que ella comparte plató con él en 'Ya es mediodía', pero parece que se ha quedado muy sorprendida al ver algunas actitudes del modelo.