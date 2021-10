Sonsoles Ónega, más sincera que nunca, nos habla de su amor por César Vidal

MADRID, 1 (CHANCE)

Como uno de los rostros más populares y queridos de Mediaset Sonsoles Ónega no podía faltar al estreno de 'Tina Turner, el musical'; un evento en el que Divinity, con motivo de su décimo aniversario de vida, homenajeó a las mujeres y convirtió en protagonista a la presentadora de 'Ya es mediodía'.

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, la periodista ha confesado lo enamorada que está de César Vidal y ha desvelado como marcha su relación: "Llevo un año con él, somos muy felices, estamos descubriendo el mundo juntos". "He descubierto otro mundo en el amor. Un amor maduro, más tranquilo, con menos expectativas* natural y no me preguntes más", ha confesado tímida pero sin ocultar lo feliz que es al lado del arquitecto, descartando "por el momento" pasar de nuevo por el altar o convivir con su novio.

Muy discreta con la vida sentimental de Paloma Rocasolano, que ha rehecho su vida con un atractivo británico, Sonsoles sí ha hablado sobre la ruptura de Alba Carrillo y Santi Burgoa, descartando una reconciliación en la pareja. "Ellos han roto definitivamente y evidentemente tienen sus razones, ella está bien, él no he hablado con él pero es un tío estupendo, compañero de profesión pero las cosas cuando se acaban, se acaban y en el caso de Alba la creo y creo que no existen terceras personas".

