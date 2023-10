Sonsoles Ónega revela cómo se enteró del noviazgo de su amiga, la Reina Letizia, con el Rey Felipe

MADRID, 20 (CHANCE)

Días después de convertirse en la flamante ganadora del Premio Planeta de novela, Sonsoles Ónega ha visita 'El novato' de Joaquín Sánchez y, como no podía ser de otro modo, entre lección y lección al exfubolista para enseñarle su profesión de periodista, también ha habido tiempo para las confidencias.

Relajada y a gusto con el sevillano, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha dejado a un lado el hermetismo que habitualmente rodea a su vida personal y se ha sincerado sobre un tema del que nunca había hablado hasta ahora, revelando cómo descubrió que su amiga Letizia Ortiz mantenía una relación con el entonces Príncipe Felipe.

Íntimas desde que ambas coincidieron en la cadena CNN+ al inicio de sus carreras periodísticas, la Reina y Sonsoles han conseguido mantener su amistad a lo largo de los años y siempre que sus ajetreadas agendas profesionales se lo permiten, intentan sacar un hueco para disfrutar de un rato juntas, ponerse al día y recordar viejos tiempos.

Una estrecha relación sobre la que la presentadora de Atresmedia siempre se ha mostrado especialmente discreta, aunque nunca ha ocultado lo orgullosa que está de pertenecer al círculo más cercano de Doña Letizia, por la que siente verdadera admiración y respeto.

Y ahora, por primera vez gracias al 'atrevimiento' de Joaquín, Sonsoles ha revelado que conocía la relación que su amiga mantenía con el futuro Rey de España antes que de ésta saliese a la luz pública: "Es normal que lo supiera. Pues, es normal".

Lejos de quedarse ahí, el exjugador del Betis ha tirado de picardía y le ha preguntado cómo se enteró de este noviazgo del que ahora se cumplen 20 años. "¡Qué bicho eres!", ha contestado la presentadora sonriente, confesando cómo Letizia le contó su historia de amor con Don Felipe: "No me acuerdo, hace muchos años. Madre mía. Pues me diría algo así como 'Me he enamorado de un bombero'", ha contado entre risas, explicando que se lo dijo a través de un mensaje de texto porque en aquel entonces no existía el Whatsapp. Una broma que ha matizado a continuación, apuntando que "el Rey se parece un poco al bombero por eso de apagar fuegos".

"Para toda la profesión fue como un shock, que una periodista enamore al Príncipe de Asturias de entonces, eso fue un terremoto brutal" ha reconocido, apuntando con sentido del humor que tras salir a la luz su compromiso varias periodistas le dijeron a la Reina Sofía en un evento que de haber sabido que Don Felipe buscaba el amor "en el gremio" se hubiesen "arreglado más".

SONSOLES HABLA POR PRIMERA VEZ DE SU PAREJA

No es el único tema sobre el que ha hablado Sonsoles, que por primera vez se ha sincerado sobre la discreta relación que mantiene desde hace varios meses con un financiero de 52 años llamado Juan: "Tengo pareja pero en secreto. Estoy muy feliz. Él es mi espectador cero, espectador premium, el que me dice qué le parece todo". "Tu pareja no siempre te sigue. Ser periodista implica 24 horas al día y eso no es fácil para la persona con la que compartes la vida. Es complicado y yo lo entiendo" ha confesado.