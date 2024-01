Sonsoles Ónega se sincera y hace balance del gran momento que está atravesando

MADRID, 29 (CHANCE)

Confirmando que está atravesando por el mejor momento de su vida, Sonsoles Ónega ha ejercido como maestra de ceremonias en la Gala de 'Las Top 100 mujeres' que se ha celebrado este domingo en el Teatro Real de Madrid y ha reunido a rostros conocidos como Fabiola Martínez, Susanna Griso, Soraya Arnelas -en su reaparición pública tras perder el bebé que esperaba-, Carlos Latre, Ana Terradillos o Irene Villa entre otros.

Deslumbrante con un conjunto de lentejuelas negras compuesto por top sin mangas y pantalón fluido, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha revelado qué mujeres son sus ejemplos -siempre discreta ha evitado nombrar a la Reina Letizia, con la que mantiene una amistad muy especial, aunque le ha hecho un guiño- y ha hecho balance del gran momento que está viviendo a todos los niveles.

Y es que si en el terreno profesional se ha consolidado como una de las caras más queridas y populares de Atresmedia, en el personal es feliz al lado de un financiero llamado Juan con el que vive un noviazgo lejos del foco mediático desde hace varios meses y sobre el que prefiere no dar ningún detalle ante las cámaras.

"Yo tengo muchas mujeres valiosas, además tengo al inmensa suerte, y lo digo llena de orgullo, de tener una hermana muy valiosa que me da los mejores consejos y una red de amigas muy sólida que nos entendernos y apoyamos todas a todas, y eso no tiene precio" ha reconocido, incluyendo en esta "red de amigas" a la Reina, que no dudó en mostrar su apoyo incondicional por Sonsoles asistiendo a la primera firma de la novela con la que ha ganado el premio Planeta, 'Las hijas de la criada'.

La clave de ser una mujer líder para la presentadora es "tener mucha fortaleza para no renunciar en ningún momento". "La lucha de las mujeres está ahí, nos sigue costando mucho más si queremos conciliar vida familiar con profesional, eso requiere un esfuerzo que muchas veces nadie reconoce, a lo mejor sólo somos nosotras las que lo reconocemos" se ha lamentado, asegurando que "la conciliación continúa penalizando las carreras profesionales" y "no se trata de quejarnos, simplemente poner en valor carreras que seguramente hayan luchado contra titanes para llegar a donde están".

Sobre la etapa que está atravesando, Sonsoles confiesa que está viviendo "un momento irrepetible" y, como reconoce, "nunca más volveré a vivir las experiencias que he tenido este año, como ganar el premio Planeta que es lo más importante que me ha pasado en mi carrera literaria y profesional, doy gracias Dios y a la audiencia que nos respalda y nos permite seguir cada día".