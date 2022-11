Soraya Arnelas se deshace en elogios hablando de su amiga Chenoa

MADRID, 5 (CHANCE)

Este viernes vimos a Soraya Arnelas en Los Premios 40 Music Awards 2022 y pudimos hablar con ella sobre este momento tan dulce que está atravesando en su carrera profesional. La artista también aclaró algunas polémicas que han surgido en su vida estos últimos meses, como la que ha tenido con Amaia Montero.

Antes de entrar en materia, la cantante se declaraba del 'team Shakira' después de todo lo que está sufriendo la artista internacional por su separación con Gerard Piqué: "lo que haga Piqué me da igual". Así, de esta manera tan concisa, Soraya dejaba claro su total apoyo a su compañero en estos delicados momentos en los que también se encuentra muy preocupada por la salud de su padre.

La cantante extremeña también ha reiterado su apoyo a Amaia Montero, a quien no dudó en enviar un mensaje de aliento en redes sociales que fue de lo más criticado por utilizar la palabra 'frágil' y ha aprovechado para zanjar la polémica: ""Mi mensaje fue simplemente de apoyo y de amor a una compañera que está pasando un momento complicado y que, aunque es verdad que nos hemos visto alguna vez, pero yo creo que hay que estar ahí".

Soraya también nos ha hablado de su amiga íntima, Chenoa, de quien asegura "tiene un pacto con el diablo, que yo lo sé. Está estupenda, no se ha operado absolutamente de nada" y asegura que "lo que tiene es una genética que ya me gustaría, por eso estoy con ella todo el rato, a ver si se me pega algo".

La extriunfita está saboreando un momento lleno de ilusión y ha confesado que "el 11 de noviembre saco nuevo single", un mes lleno de proyectos que también compagina con su familia, con la que también tiene eventos en los próximos días: "la vamos a bautizar ahora en el mes de diciembre antes de las Navidades".