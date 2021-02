Soraya Arnelas se deshace en halagos al hablar de su hija

MADRID, 14 (CHANCE)

Soraya Arnelas está viviendo un momento muy especial con su hija Manuela y es que como ya podemos ver en redes sociales, la cantante está completamente enamorada de su niña. Hablamos con ella y nos confiesa cómo es su relación con su hija: "Manuela es una niña muy despierta, le gusta sociabilizar. De lo que más orgullosa me siento es que está formando parte de mi vida muy de cerca. Ve la profesión de su madre como algo normal, venir conmigo a un concierto, me encanta que me vea porque ella luego en casa repite, no le parece raro. Estoy contenta de haber tomado esa decisión. Tanto su padre como yo decidimos que Manuela participara en todo".

Una relación envidiable y con un vínculo muy estrecho, como podemos ver, al igual que la que tiene con su pareja, Miguel Ángel, con el que lleva nueve años de relación y este año era el elegido para darse mutuamente el 'Sí, quiero' en el altar, pero según nos cuenta Soraya habrá que esperar: "Ahora nos tenemos que acostumbrar en vivir el día a día, me casaba el 11 de septiembre y no lo veo posible este año y si llevo esperando 9 años, puedo esperar un par más, no pasa nada".

En cuanto a si tienen una posible fecha pensada, la cantante nos asegura que de momento no: "No tenemos fecha ¿me casaré? Pues no lo sé, mis padres no están casados y llevan cuarenta años juntos. Si no me tengo que casar, no me caso. Para mí tener una hija es como tener un contrato para toda la vida".

La artista está de lo más enamorada de Miguel Ángel, quien ha entendido el trabajo de ésta y es un pilar fundamental en su vida. Él le ha aportado serenidad y a día de hoy es el hombre de su vida: "Hacemos muy buen equipo, me completa todo lo que me falta".