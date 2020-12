Soraya Arnelas lanza su propia firma de ropa y confiesa que ha cancelado su boda, prevista para el año que viene

La artista presenta, con su novio Miguel Ángel y su hija Manuela, su proyecto más especial, "Chochete"

Tras unos meses de confinamiento en los que el mundo de la música ha sido uno de los más perjudicados por esta pandemia, Soraya Arnelas se atreve con un nuevo proyecto profesional de la mano de su pareja, Miguel Ángel y su hija Manuela, el lanzamiento de su propia firma de ropa, "Chochete". Según explica la cantante, este original nombre surge de la jerga andaluza con la que ellos están muy familiarizados por lo que no entienden la gran polémica que se ha creado entorno al nombre elegido para su marca.

Feliz a nivel personal, Soraya confiesa que se ha visto obligada a posponer su boda que estaba organizada para el 11 de septiembre de 2021 ya que tanto Miguel Ángel como ella quieren una gran celebración con amigos y familiares sin ningún tipo de restricción.

- CHANCE: ¿Qué es esto de Chochete?

- SORAYA: Es una marca de ropa familiar, estamos muy contentos porque nos apoyamos en los valores, nos apoyamos en la psicología del color, lo que necesitamos es un poco de alegría y mucho más allá de la palabra, que ha causado sensación, para nosotros tiene que ver con un proyecto de afianzar, hemos pasado en estos meses en familia, tuvimos esta idea hace años y la hemos desarrollado en la pandemia que es cuando hemos estado juntos. Queríamos hacer algo familiar y se nos ocurrió lo de las sudaderas, habrá más prendas pero nuestro slogan es lo que simboliza, no la prenda.

- CH: ¿Qué habéis aportado cada uno?

- SORAYA: Nosotros en casa la moda la hemos tenido muy presente. Miguel Ángel se ha dedicado a la moda, sabe de textil, y Manuela ha sido la chispa, la que os ha dado ese punto de locura a la marca. Yo me he dedicado al diseño de los colores, el bordado y Miguel Ángel a las campañas, a toda la parte más técnica. Cada uno ponemos nuestra parte.

- CH: De momento en la web, tenéis pensado en tienda física.

- SORAYA: La verdad es que ha sido una sensación, hemos tenido cientos de ventas de a sudadera y de momento no nos planteamos nada físico, también las circunstancias son las que son, creemos que hay un mercado en el consumo online, facilitamos la guía de tallas, la explicación de colores y con nuestros clientes tenemos un chat, pueden preguntarnos cualquier duda. Lo hacemos nosotros, la familia.

- CH: Lo del nombre ha creado polémica.

- SORAYA: La verdad es que no me sorprende, me da pena porque cada vez que hago algo se convierte en una polémica, cosa buena o mala. Nuestro público es aquellos a los que les representa esta jerga, para nosotros Chochete es andaluz, los abuelos de Manuela, cada vez que ella llega a Andalucía, le dicen 'qué pasa chochete', es cariñoso. Nosotros básicamente no entramos en esa polémica, nos encanta que la gente hable, conozca nuestra marca y si se animan a llevarla, que también es de atrevidos, pues ya está. Soy una mujer atrevida, me gusta romper con los cánones y plantar cara al momento que vivimos.

- CH: Manuela un torbellino.

- SORAYA: Es un personaje. Es una niña que es niña sobre todo, la dejamos que sea niña, que disfrute y no hacemos nada especial con ella, va a sus clases, con sus amigos, juega... Es una niña muy enérgica, pinta, le gusta cantar en casa, hemos compartido dentro de mi último álbum un tema, que se llama 'Contaré hasta 10' para mí fue un sorpresa, con dos años cantó conmigo en el disco. Tenemos una cosa clara, cuando era pequeña no tuve desafortunadamente ese entorno tan artístico y que Manuela sí que lo está teniendo, si algún día se quiere dedicar a ello esa barrera de la vergüenza le costará menos superarla, a mí me costó mucho.

- CH: En el confinamiento habéis estado mucho con ella

- SORAYA: No te quepa la menor duda de que muchos hemos sido padres por primera vez en el confinamiento y eso creo que lo he dicho, no me arrepiento, yo siento que me he convertido en madre más que nunca, he tenido tiempo para disfrutar de ella, tiempo de llevarla a dormir, de bañarla, de darle de cenar, cosa que anteriormente no he sido capaz por el trabajo.

- CH: Tienes single con Chenoa, háblame de él.

- SORAYA: Se llama 'Rompecabezas', forma parte de 'Luces y Sombras' y trabajar con ella es maravilloso. He tenido la oportunidad de conocer a Laura, no a Chenoa, yo tengo la suerte de conocer a Laura, es una mujer maravillosa, es una maestra, me encanta compartir viajes con ella, anécdotas, siempre aprendes algo con ella, es una mujer que se nota, es un alma vieja y a mí me gusta rodearme de esta gente, Yo solo la escucho, la miro...

- CH: Este año se ha quedado sin boda. ¿Tiene nueva fecha?

- SORAYA: Yo no he hablado sobre eso con ella pero lo único que te puedo decir es que Miguel y ella se aman profundamente, siempre tiene a Miguel en la boca. Está muy dedicada a él.

- CH: Con Miguel Ángel genial.

- SORAYA: Bueno, Miguel Ángel y yo tenemos nuestros más y nuestro menos, como todas las parejas pero sí que es verdad que nos complementamos bien. Él es un hombre muy tranquilo, mucho más técnico, yo soy un desastre y él me compagina bastante bien, me entiende, cuando me enfusco sabe perfectamente cómo llevarme, como todas las parejas.

- CH: ¿Os gustaría casaros?

- SORAYA: He cancelado la boda, me casaba el año que viene, me casaba el 11 de septiembre, nunca dije la fecha pero lo digo. La hemos cancelado, queremos esperar al momento perfecto y no en estas circunstancias, a mí me gustaría y a él también, casarnos sin dificultades, sin horarios, sin restricciones y vamos a esperar. Hemos esperado 8 años, podemos esperar un par de años más.