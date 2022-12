Soraya Arnelas sale en defensa de Chenoa y confiesa que ella tampoco considera amigos a sus compañeros en 'OT'

MADRID, 30 (CHANCE)

Será el día 1 de enero cuando Soraya Arnelas ponga rumbo a Estados Unidos para grabar, durante dos intensas semanas que está deseando vivir, algunos de los temas de su nuevo álbum, pero antes la artista se ha despedido de sus seguidores actuando en la Gran Gala de Nochevieja del Bingo 'Las Vegas', donde nos ha hablado de este ilusionante proyecto con el que arranca con más fuerza que nunca 2023.

Un año en el que además de nuevas canciones y una gira que adelanta será "muy potente", la extremeña dará por fin el 'sí quiero' a su pareja desde 11 años, Miguel Ángel Herrera, con el que tiene dos hijas, Manuela y Olivia - de 5 y 1 años respectivamente - por las que han dado el paso de formalizar su relación: "Me caso el año que viene pero todavía no tengo una fecha exacta porque estamos dependiendo de la gira. Pero sí que tiene que ser el año que viene porque si no ya* El tiempo pasa, y gracias a Dios estamos aquí pero no queremos que haya ninguna baja el día de mañana, ¿no? Y como eso no lo podemos controlar, pues nos queremos casar cuanto antes" confiesa.

Una boda en la que, como ya ha confirmado, no estarán invitados sus compañeros en 'Operación Triunfo 2', como Edurne, Guillermo Martín o Fran Dieli porque, como explica con naturalidad, "no tengo contacto con ellos". "Va a estar el que está en mi día a día y sin rencores y sin nada. Ninguno de mis compañeros me ha venido a decir nada" desvela.

Que no haya contacto no quiere decir que haya mala relación pero como asegura, "en un día tan especial no quiero 500 personas ni 300 personas, quiero una boda en la que estemos los que tenemos que estar, algo pequeñito". "Son mis compañeros y yo los quiero muchísimo porque hemos vivido algo histórico un tiempo maravilloso, pero es que cuando salimos de 'Operación Triunfo' nos hemos visto una vez al año. No tiene sentido" apunta.

"Es normal que no invite a Edurne ni tampoco espero yo estar invitada a la suya, es que es normal; si no tenemos relación... no creo que se lo haya tomado a mal la verdad. Yo la tengo muchísimo cariño y mucho respeto, pero no tengo contacto con ella" afirma.

Quien sí estará es Chenoa por quien, como diría Belén Esteban, "mato". "Es amiga. Quedamos para tomar café, nos vemos, somos amigas y yo creo que al final tampoco hay que dar tantas explicaciones" nos cuenta, saliendo en defensa de la argentina tras la polémica que se creó cuando dejó claro que Rosa López es su compañera pero no su amiga: "No sé por qué la gente se enfada por estos temas, si es que cada uno tiene que saber muy bien la posición que tiene cada uno en la vida de los demás. Entonces pues* Yo sé quién no me va a invitar a su boda y quien sí me va a invitar. Yo creo que todos lo sabemos en el fondo. Entonces yo, Chenoa está claro que ella me tiene como amiga y yo entiendo lo que se está creando, pero no me importa".

Y de cantante a cantante, porque Soraya nos ha contado que está en contacto con Amaia Montero: "Hace muy poquito me mandó un mensaje por Instagram, o sea que me consta que ella agradece los mensajes de cariño y sí que, fíjate, yo lo he comentado alguna vez, no la conozco a nivel de amistad, nos hemos cruzado trabajando y mis compañeras se merecen un respeto y un cariño y a mí me gustaría que si me pasara, a mí también me lo hicieran. Estoy deseando ir a verla y abrazarla y animarla porque es una gran cantante, una gran profesional y queremos verla bien como nosotros querríamos ver a nuestra gente".